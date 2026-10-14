El número de matrimonios en Euskadi llega en 2025 a 7.478, de ellos 309 entre personas del mismo sexo

Archivo - Una pareja se coloca las alianzas en la celebración de su boda - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número total de matrimonios en Euskadi en el pasado año 2025 fue de 7.478, un 0,3% más que en 2024, y del total de enlaces, 309 bodas unieron a personas del mismo sexo, lo que supone un 11,6% más que en 2024, según datos elaborados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

El organismo estadístico ha informado en un comunicado que, en relación con el año 2019, se produjo un ascenso del 0,1% en el número de matrimonios.

Del total de enlaces celebrados en 2025, 7.169 fueron matrimonios de personas de distinto sexo y 309 fueron entre personas del mismo sexo, un 11,6% más que en 2024, cuanto tuvieron lugar 277 matrimonios. Por sexo de los contrayentes, en 2025 los enlaces entre mujeres supusieron el 52,8% de total de matrimonios igualitarios.

Por territorio histórico de inscripción, el número de matrimonios aumentó en Álava respecto a 2024, con 1.092 matrimonios y en Gipuzkoa, con 2.531, con un 3,0% de aumento en cada caso.

Frente a ello, en Bizkaia el número de enlaces descendió, con 3.439 matrimonios, un 0,7% menos, mientras que el resto de bodas, un total de 416, lo que supone un 5,6%, se inscribieron fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.

UN 92% DE BODAS CIVILES

El Eustat ha indicado que 9 de cada 10 bodas en 2025 fueron civiles, los que representa el 92,0% de los matrimonios y supone un descenso de 0,3 puntos porcentuales respecto al 2024. Frente a ello, en 1995 las bodas civiles solo suponían el 27,1% del total.

Por su parte, los matrimonios religiosos aumentaron un 5,1% respecto al año 2024, según los datos de la Estadística de Matrimonios del Instituto Vasco de Estadística.

En cuanto a la residencia, el 96,1% de los matrimonios la fijó en la Comunidad Autónoma Vasca y un 3,9% fuera de ella. Los principales destinos fueron Cantabria (63), Madrid (49) y Navarra (28).

El 47,9% de los matrimonios se celebraron en viernes en el año analizado, frente al 30,5% que tuvieron lugar en sábado. En este sentido, el Eustat ha indicado que las bodas celebradas en viernes superan a las oficiadas en sábado desde 2017.

TASA DE NUPCIALIDAD

La tasa de nupcialidad vasca en 2025 se situó en 3,1 matrimonios por cada mil habitantes, cifra inferior tanto a la española, con 3,6 por cada 1.000) como a la de la Unión Europea, que se sitúa en 3,9 por cada mil, datos en ambos casos de 2024, últimos disponibles, según ha indicado el organismo estadístico.

En las 7.478 bodas celebradas en 2025, un total de 7.147 esposos y 7.200 esposas eran residentes en Euskadi y el 90,3% de los maridos y el 84,9% de las esposas tenían 30 años o más. Además, para la mayoría era su primer matrimonio, dado que el 83,4% de los esposos y el 84,4% de las esposas eran personas solteras.

En cuanto a la nacionalidad, el 11,8% de los esposos tenía nacionalidad extranjera y las más frecuentes para los hombres fueron la colombiana (2,9%), la marroquí (1,6%) y la nicaragüense (0,8%).

Por su parte, el 12,5% de las esposas tenía nacionalidad extranjera, y en su caso, las más frecuentes son la colombiana (3,4%), la nicaragüense y la peruana (0,8% en ambos casos).

El 18,7% de los esposos y el 22,9% de las esposas nacieron en un país extranjero y Colombia fue el principal país de nacimiento en ambos casos, con un 4,3% entre los esposos y un 5,3% entre las esposas. También destacaron Marruecos entre los esposos (2,4%) y Nicaragua entre las esposas (2,0%).

En el total de matrimonios, la edad media de los esposos residentes en 2025 se situó en 41,8 años, frente a los 42,0 de 2024 y la de las esposas residentes en 39,2 años, con 39,5 en 2024.

Si se toma en cuenta en cuenta la edad al primer matrimonio, esta se situó en 39,3 años para los hombres, frente a los 39,3 en 2024; y en 37,1 para las mujeres (37,3 en 2024).