El número de viajeros en hoteles vascos se elevó a 369.431 en mayo y las percnoctaciones a 733.638

Archivo - Imagen de un hotel en Bilbao - VINCCI HOTELES - Archivo

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en establecimientos hoteleros vascos se elevó en mayo a 369.431, mientras que las pernoctaciones ascendieron a 733.638, con una estancia media de 1,99 días, según los datos hechos públicos por el INE.

En Euskadi, en ese mes se contabilizaron 159.773 turistas españoles y 209.658 extranjeros, mientras que, del total de pernoctaciones, 310.231 fueron de residentes en España y 423.407 en el exterior.

En el conjunto del Estado, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 2,5% en mayo respecto al mismo mes de 2025. El Índice de Precios Hoteleros subió un 5,0% en tasa anual y los hoteles facturaron 123,7 euros de media por habitación ocupada, un 4,2% más que el mismo mes del año anterior.

Por Territorios, Álava contabilizó 42.941 turistas. De ellos, 27.998 eran españoles y 14.942 extranjeros, con una cifra total de 94.279 pernoctaciones, de las que 56.740 fueron de españoles y el resto de residentes en el exterior. La estancia media fue de 2,20 días.

En Bizkaia, el número de viajeros se elevó a 175.383, de los que 78.413 eran españoles y 96.969 del exterior, y hubo 334.964 pernoctaciones, de las que 148.888 eran de residentes en el Estado y 186.075 extranjeros. La estancia media fue de 1,91 días.

En Gipuzkoa, los turistas alojados en hoteles vascos fueron 151.109 -53.361 españoles y 97.748 extranjeros, con 304.395, de las que 104.603 eran de españoles y 199.792 del exterior, con una estancia media de 2,01 días.

En Euskadi el número de establecimientos abiertos en mayo eran 635 con 18.993 habitaciones y 37.150 plazas. El grado de ocupación por plazas fue del 63,22%, por plazas de fin de semana 73,57% y por habitaciones del 75,49%. El personal empleado se elevó a 5.208 personas.

El Índice de Precios Hoteleros en Euskadi se sitúo en 196,32 con un aumento del 4,94 en variación anual. Los hoteles facturaron 82,82 euros de media por habitación ocupada, un 5,60% menos que el mismo mes del año anterior.