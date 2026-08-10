OPEN Bilbao celebra su aniversario en septiembre con el concurso de micropoemas 'de Punta a Punta'

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Arquitecturas OPEN Bilbao celebrará del 28 de septiembre al 4 de octubre su décimo aniversario con una propuesta cultural en forma de concurso de micropoemas, en colaboración con BIZNA Estudio y Escuela de Escritores y con el apoyo de la Fundación Punta Begoña.

El certamen invita a construir un poema inspirado en el emblemático edificio Galerías Punta Begoña de Getxo, actualmente en proceso de restauración. Tomando como puntal literario la figura de Ramiro Pinilla y su obra 'Verdes valles, colinas rojas', las composiciones deben integrar la frase 'una galería corrida de punta a punta' (o 'alderik aldeko galeria luzea' en euskera), rindiendo así homenaje a la relación histórica entre el autor y este espaciol, ha detallado OPEN Bilbao.

El plazo para el envío de originales permanecerá abierto hasta el lunes, 7 de septiembre. El jurado seleccionará el poema ganador y cuatro finalistas basándose en la calidad literaria y la conexión con el entorno arquitectónico.

Los textos premiados se expondrán en las propias Galerías Punta Begoña durante la semana del festival, los autores recibirán el manual Escribir Poesía (Páginas de Espuma/Escuela de Escritores) y el ganador disfrutará de una ubicación destacada en la fachada del edificio, junto con una invitación a la conferencia inaugural de Bernardo Atxaga en el curso 'Leer, Escribir, Crear' el próximo 24 de octubre.