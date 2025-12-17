'Oporrak bakean-Vacaciones en paz' busca 40 familias alavesas para acoger menores saharauis en el próximo verano

Presentación de la campaña de 'Oporrak bakean-Vacaciones en paz' en Álava. - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

VITORIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación de familias Afanis y la Delegación Saharaui en Euskadi, en colaboración con la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, organizan un año más el programa 'Oporrak bakean-Vacaciones en paz', bajo el lema '50 años con nuestras puertas abiertas y su esperanza viva', para el que serán necesarias 40 familias para acoger a los niños procedentes de los campamentos de población saharaui en Argelia.

Según ha informado la Diputación en un comunicado, la campaña de captación de familias se ha adelantado un par de meses debido al procedimiento aprobado por el Gobierno español para autorizar la presencia de menores saharauis en el marco del programa. El programa ya cuenta con 21 familias alavesas acogedoras que repiten la experiencia, aunque se necesitan 19 nuevas familias dispuestas a disfrutar de este intercambio.

Estos menores viven durante todo el año en los campamentos de refugiados saharauis en una zona del desierto del Sahara conocido como la Hamada Argelina, una de las zonas más inhóspitas para vivir, en condiciones precarias y en un exilio obligado desde el año 1975. Por ello, el programa pretende darles un respiro para que puedan salir del desierto del Sahara durante los meses de verano, en los que se soportan temperaturas superiores a los 55 grados.

El diputado foral de Igualdad y Gobernanza, Iñaki Gurtubai, ha asegurado que, durante la estancia de los niños saharauis en Álava, "se les garantiza asistencia médica y una alimentación equilibrada, así como de actividades, ocio, diversiones y el cariño de las familias".

Además, ha querido poner en valor el "compromiso firme de la sociedad alavesa" con el pueblo saharaui, y ha recordado que "se cumplen 50 años del abandono del Sahara Occidental por parte del Estado español, de la ocupación militar marroquí y del exilio, de la dependencia de la ayuda humanitaria y a la espera de una solución justa que les permita volver a su tierra".

Por su parte, el director de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, José Luis Pérez, ha hecho un "llamamiento a la ciudadanía vitoriana y alavesa para que abra las puertas de su hogar y mantenga viva la esperanza de los niños y niñas de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, acogiéndoles durante los meses de julio y agosto".