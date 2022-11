Ortuzar pide a EH Bildu "realismo" para acordar las cuentas vascas: "Si quiere una revolución, que elija otro momento"

Le insta a que "deje de mirar al retrovisor preelectoral" porque no es momento de "politiquerías"

BILBAO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido "realismo" a EH Bildu para poder acordar las cuentas públicas en Euskadi y le ha advertido de que, "si en vez de un presupuesto, lo que quiere hacer es una revolución, que elija otro momento y otro lugar". También le ha emplazado a que, en la actual situación económica, "deje de mirar al retrovisor preelectoral" porque no es momento de "politiquerías".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha asegurado que su empeño será que llegar a acuerdos con los grupos de la oposición sobre las cuentas vascas, pese a tener mayoría absoluta para sacarlas adelante.

En este sentido, ha dicho que tanto el Lehendakari, Iñigo Urkullu, como el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, "están empeñados" en que los Presupuestos "tengan una base lo más amplia posible".

"En estos momentos de incertidumbre, de nubarrones económicos en lontananza, es bueno que la ciudadanía vea que los partidos políticos de diferentes signos, somos capaces de unirnos para hacer frente a esta situación, y qué mejor que hacerlo en la herramienta por antonomasia de la política: los presupuestos de las instituciones", ha añadido.

Sobre las peticiones de EH Bildu para que se aborden "cambios estructurales" e incluso revertir políticas públicas, el líder jeltzale ha afirmado que hay que ser "realista". "Si uno no quiere el acuerdo es mejor decirlo desde el principio que poner unas exigencias tales que obliguen al otro a decir que en estas condiciones es mejor que no sigamos hablando", ha apuntado.

En este sentido, ha considerado que EH Bildu "debería mirarse en el espejo de su actitud del año pasado", cuando se abstuvo. "Consiguió un buen acuerdo, dejó su impronta en las cuentas, y este año podría hacer lo mismo, seguir esa misma tónica y conseguir también que es su impronta quede marcada. Es lo que está haciendo en Navarra y lo que ha hecho en Madrid. No sé por qué lo que es posible en el Parlamento de Iruña o en las Cortes Generales de España, en las que vemos un Bildu mucho más colaborativo y más proactivo, aquí es imposible", ha dicho.

EL RETROVISOR PREELECTORAL

Por ello, ha reclamado a esta formación "que deje de mirar al retrovisor preelectoral". "No estamos todavía en elecciones, falta mucho tiempo. Además, pienso que la ciudadanía premia más los acuerdos que la rupturas porque, si no, va a ser muy difícil el acuerdo. Si en vez de un presupuesto, lo que quiere hacer es una revolución, que elija otro momento y otro lugar, no ahora", ha subrayado.

Tras reconocer que es "difícil" que los partidos "se sustraigan al calendario electoral y al fragor de esta batalla", ha destacado que, si se "empieza ya" con esta actitud, "se va a hacer muy largo de aquí a mayo (cuando se celebrarán las elecciones municipales y forales)".

En este sentido, ha advertido la situación que atraviesa la ciudadanía de subida de precios, de "escalada de la inflación" y de las dificultades económicas que están sufriendo muchas empresas. "En una tesitura de estas, dejémonos de politiquerías, hagamos política con mayúsculas e intentemos tejer acuerdos. Sería importante que estos presupuestos salieran con un acuerdo", ha reiterado.

Andoni Ortuzar ha mostrado su disposición a pactar con formaciones que quieren "dejar su huella y hacer aportaciones" a los presupuestos. "Ahora, enmiendas a la totalidad y menos cuando en otros sitios a pocos kilómetros no se hacen, no tiene ningún sentido", ha precisado en referencia, de nuevo a EH Bildu.