Osakidetza alerta de un bulo sobre la cancelación de la OPE de Enfermería por las altas temperaturas

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BILBAO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha alertado de una información falsa sobre la posible cancelación por altas temperaturas de la OPE de Osakidetza para profesionales de enfermería, que tendrá lugar este domingo en el BEC de Barakaldo.

Según ha aclarado, la prueba prevista para este domingo se mantiene según lo programado. En el comunicado falso, atribuido al sindicato de enfermería Satse, puede leerse que, "si el próximo domingo, día del examen, se superan los 32 grados de temperatura en el BEC, la prueba quedará cancelada".

Osakidetza ha insistido en que informará siempre a través de sus canales oficiales de cualquier cambio que pudiera afectar al desarrollo de las pruebas.