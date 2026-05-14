Osakidetza arranca en septiembre las obras de reforma y ampliación del centro de salud de Sondika (Bizkaia)

El consejero de Salud, Alberto Martínez, con el proyecto de ampliación del centro de Salud de Sondika (Bizkaia) - MITXI MIGUEL CALVO ALEJO-IREKIA

BILBAO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza arrancarán en septiembre las obras de reforma y ampliación del centro de salud de Sondika, en el que se invertirán 4,3 millones de euros, que permitirán levantar un nuevo edificio de tres plantas en un terreno de 660 m2 cedido por el Ayuntamiento. De esta forma, el nuevo equipamiento será "cinco veces más grande" y se prevé que para enero de 2029 pueda comenzar su actividad, según han destacado.

En un comunicado, Osakidetza ha afirmado que Sondika contará con instalaciones "más modernas" y con mayor capacidad para responder a las necesidades de su población. Este jueves se ha publicado la licitación de los trabajos de construcción de un proyecto que cuenta con una inversión aproximada de 4,3 millones de euros.

La obra se realizará gracias a un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Salud y el Ayuntamiento de Sondika, que ha cedido un terreno anexo al centro de salud actual, ubicado en el número 41 de la Avenida José Antonio Aguirre, junto al podelideportivo municipal.

Esta infraestructura, que entró en funcionamiento en 1993, cuenta con 275 metros cuadrados construidos que albergan ocho consultas, por lo que resulta "muy ajustada para dar cobertura sanitaria a las necesidades de la actual población, de más de 4.500 personas".

La reforma y ampliación planificada permitirá, tal como ha precisado Osakidetza, ganar capacidad para que el centro de salud pueda acoger más servicios. Además, construirá un edificio anexo al existente que contará con tres plantas y que se comunicarán entre sí a través de la planta baja, por lo que ambos edificios conformarán un único bloque asistencial, integrado en su entorno.

El centro de salud tendrá una superficie útil construida aproximada de 1.328 metros cuadrados, lo que casi supone quintuplicar la actual superficie, y duplicar la capacidad asistencial.

Tras las obras, el centro de salud de Sondika dispondrá de los servicios como el área de medicina de familia con 5 consultas de medicina y 5 consultas de enfermería; el Área de atención pediátrica con 2 consultas de pediatría, 2 consulta de enfermería, sala de lactancia; una consulta para matrona, una consulta de docencia, una consulta polivalente, una sala de urgencias, otra de extracciones, una sala de espirometría, y otra de gimnasio.

También habrá un área Administrativa, con Zona de Atención (Front- Office, Back Office), despachos, sala de reuniones/biblioteca, sala de estar/office; así como Servicios Generales, con vestuarios, almacén, aseos, cuarto de residuos, cuarto de Limpieza y cuarto de instalaciones.

DOS AÑOS DE EJECUCIÓN

Los trabajos para reformar y ampliar el centro de salud está previsto que arranquen en septiembre de 2026 y tienen un plazo aproximado de ejecución de dos años. Se espera que para enero de 2029 pueda comenzar su actividad, una vez se le dote a su interior del equipamiento necesario.

En total, entre las obras, el equipamiento, el proyecto y dirección de la obra, y las licencias y permisos, el presupuesto estimado por Osakidetza es de 4.365.000 euros. "Esta obra supone un paso más en el compromiso de las instituciones vascas con la salud de la ciudadanía vasca y el objetivo de fortalecer la Atención Primaria para seguir acercando cada vez más la asistencia sanitaria a cada barrio, pueblo y ciudad de Euskadi", ha subrayado el Departamento de Salud.