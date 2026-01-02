Osakidetza estima que "el pico" de la gripe ha pasado y no observa "un aumento muy importante" en estos días

Archivo - Un enfermero con la vacuna de la gripe en el centro de Salud de Habana-Cuba, a 18 de octubre de 2021, en Vitoria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza estima que "el pico" de la gripe en Euskadi ya ha pasado y, tras tres semanas consecutivas de descenso en los casos detectados, no se observa "un aumento muy importante" en estos días, a la espera de conocer los datos definitivos, según ha explicado el director de Asistencia Sanitaria, Koldo Berganzo, que cree que se contará "seguramente con el modelo mixto de vacunódromos en los tres territorios y en los centros de salud" en la siguiente campaña de vacunación contra esta enfermedad.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el responsable de Asistencia Sanitaria del servicio vasco de Salud ha indicado que los datos de incidencia de la gripe que se manejan apuntan a que "el pico ya fue". En concreto, se alcanzó "entre la semana 49 y 50, con 2.174 casos".

Berganzo ha explicado que, por tercera semana consecutiva, la afección de gripe está descendiendo y, ha avanzado, "esta parece que también lo está haciendo --pero aún no está completa--".

En todo caso, ha advertido de que, con las celebraciones navideñas, se espera que pueda haber "un cierto aumento" del número de casos, si bien, a la espera de conocer los datos completos, no se ha visto "un aumento muy importante ya en estos días".

El responsable de Asistencia Sanitaria ha subrayado que se realiza "un seguimiento muy estrecho" no solamente de la curva epidemiológica, "de cómo van los contagios", sino de "cómo es la situación en hospitales, en atención primaria", lo que permitió observar que "hubo un adelantamiento claro, cuatro semanas antes de lo previsto", por lo que "en ese momento se tomaron medidas para contrarrestarlo".

Asimismo, ha indicado que se han producido un total de 1.964 hospitalizaciones, que "son bastantes", lo que "tensiona al sistema", si bien Osakidetza tiene preparados planes de contingencia y "se abren camas". La ocupación hospitalaria se mantiene en torno al 80% y "está bajo control, así como también en atención primaria", ha precisado, destacando que, además, están previstos refuerzos "en ciertos lugares".

Por otro lado, ha recordado que este año "la mayor novedad" ha sido la apertura de un punto de refuerzo de vacunación, en La Casilla en Bilbao, "para acelerar la inmunización colectiva" y que la curva de contagios "fuera lo más contenida posible" y, sobre todo, evitar los casos graves.

Tras la experiencia "muy positiva" de este año, ha augurado que "sin duda" volverán a producirse este tipo de iniciativas, que ha permitido reforzar la campaña de vacunación y "la ha hecho más accesible". En este sentido, ha destacado que el 40% de las personas que fueron a La Casilla se vacunaban por primera vez, un dato que hay que "escuchar".

Así, ha considerado que se realizará "ese modelo mixto seguramente en la siguiente campaña, en la que habrá estos puntos de refuerzo o vacunódromos en los tres territorios y además, lógicamente, en los centros de salud".

Berganzo ha insistido en la importancia de vacunarse teniendo en cuenta que para los colectivos de personas vulnerables la gripe "puede ser muy grave" y ocasionar incluso en algunos casos el fallecimiento. "A veces no es ya por uno mismo, sino por su entorno", ha apelado.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Asimismo, ha instado a seguir las medias preventivas habituales como el lavado de manos y la ventilación de espacios cerrados. Por lo que respecta al uso de la mascarilla, ha señalado que "en estos momentos ni por datos ni por curva epidemiológica" se estima necesaria la obligatoriedad, sino que se recomienda en caso de tener síntomas para impedir "transmitir al entorno" y para las personas vulnerables, cuando acudan a los centros de salud, para que vayan "protegidas".

Finalmente, ha advertido de que la covid "sigue presente" y en personas más vulnerables es "importante la prevención en la vacunación". Según ha explicado, "los virus respiratorios compiten entre sí y cuando la gripe coge terreno, al covid le queda poquito", lo mismo que ocurrió "pero a la inversa" en la pandemia de covid.