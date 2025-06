Otegi cree que hay "un cambio de pantalla y ya no vale con decir que los otros son peores" para sostener la legislatura

Advierte de que las responsabilidades se deben depurar "hasta el final" y acompañarlo de "un proyecto democrático de verdad"

BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido de que ha habido "un cambio de pantalla", tras el informe sobre la presunta vinculación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el 'caso Koldo', y "ya no vale con decir 'los otros son peores'". "Con eso no se puede sostener una legislatura o un gobierno", ha advertido Otegi, que ha reclamado que se depuren responsabilidades "hasta el final" y se acompañe "un proyecto democrático de verdad".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha asegurado haberse "sorprendido enormemente" de que el ex secretario de Organización del PSOE apareciera en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presuntamente vinculado con comisiones por adjudicaciones ilegales y también de que el presidente, Pedro Sánchez, diera "por bueno" este informe.

El coordinador de EH Bildu ha reclamado que las responsabilidades deben "depurarse hasta el final", con "medidas concretas" y que vengan "acompañadas de un programa político plurinacional que acepte un modelo de Estado diferente y que haga lo que no se hizo en la transición, en el 78", porque si no, ha advertido, "difícilmente estaremos haciendo el debate que necesita el país".

Otegi ha remarcado que el PSOE "debería ser consciente de que ha habido un cambio de pantalla" y "ya el argumento principal que hacía argamasa" para poder sostener un gobierno, que "también ha hecho cosas en positivo", ha "decaído".

"EL DEBATE NO ES SI VA A DURAR SÁNCHEZ"

"Sabiendo que la alternativa es peor, solo con eso ya no vale. Tiene que venir acompañado de un proyecto democrático de verdad, que satisfaga los intereses de las naciones sin Estado y que satisfaga los intereses de las clases populares y de las clases trabajadoras en Estado español", ha insistido el líder de EH Bildu, que ha defendido que "el debate no es si va a durar Sánchez o la legislatura".

En relación a la ronda de contactos abierta para explorar los apoyos al Gobierno tras lo sucedido, Otegi ha asegurado que en EH Bildu no han hablado con Pedro Sánchez, aunque los grupos parlamentarios "están anunciando una ronda".

(Habrá ampliación)