Otegi y Junqueras analizan la situación política del Estado dentro de la ronda de EH Bildu con fuerzas políticas

SAN SEBASTIÁN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, analizan este lunes en San Sebastián la situación política del Estado de cara al nuevo curso político dentro de la ronda de contactos que mantendrá la formación soberanista vasca con diferentes fuerzas políticas.

EH Bildu arranca con los republicanos catalanes, con los que mantiene un acuerdo estratégico, su ronda de encuentros. La reunión entre las delegaciones de ambas formaciones, encabezadas por sus respectivos líderes, se celebra en la sede donostiarra de los soberanistas vascos.

A Otegi le acompapaña el secretario de Relaciones políticas de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, y la portavoz adjunta del Senado y miembro de la Mesa Política de esta formación, Idurre Bideguren. En representación de Esquerra, además de Junqueras, se encuentran la secretaria general, Elisenda Alamany, y el adjunto a la secretaria general, Oriol López.