Oyón denuncia el "colapso" en la recogida de cartón en Rioja Alavesa por la "inacción" de la Diputación de Álava

Recogida de cartón en Rioja Alavesa - AYTO. OYÓN

VITORIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oyón ha denunciado el "colapso" en la recogida del papel y cartón en la Cuadrilla de Rioja Alavesa por la "inacción" de la Diputación Foral de Álava, a quien ha acusado de realizar una gestión "deficiente e insostenible" de una competencia dependiente de la institución foral.

En un comunicado, el Consistorio alavés ha denunciado que se está produciendo un "incumplimiento sistemático" de las fechas y frecuencias de recogida programadas, lo que ha provocado la acumulación masiva de residuos fuera de los contenedores, "inundando las calles de varios municipios de la comarca con cajas y embalajes abandonados".

Asimismo, ha lamentado que el "colapso" de este servicio afecta de manera directa a la vida cotidiana de los vecinos. "No es solo un problema de limpieza urbana, es una cuestión de imagen y de salubridad. En una comarca como Rioja Alavesa, referente ecoturístico y gastronómico, no podemos permitirnos tener los cascos históricos llenos de cartones amontonados en la vía pública, porque la empresa contratada por Diputación no cumple con sus propios calendarios", ha criticado el alcalde de la localidad, José Manuel Villanueva.

Además del impacto visual, Villanueva ha explicado que la acumulación de papel y cartón en las aceras en pleno verano supone "un riesgo añadido de incendio y dificulta la maniobrabilidad de peatones y personas con movilidad reducida".

"A pesar de los reiterados avisos y quejas formales trasmitidas al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, la respuesta hasta la fecha ha sido insuficiente o inexistente, trasladando en la práctica la carga del problema a los propios ayuntamientos y a la ciudadanía. Por ello, el Ayuntamiento de Oyón le exige el restablecimiento inmediato de las frecuencias de recogida acordadas", ha reclamado el alcalde.