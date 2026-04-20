Paco Arango presenta este lunes en Bilbao el libro donde hace balance de 25 años de la fundación benéfica Aladina

Archivo - El director de la Fundación Aladina, Paco Arango - A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El filántropo Paco Arango presenta este lunes en Bilbao 'Si no crees en Dios, te doy su teléfono' (Aguilar), libro en el que ha hecho balance de 25 años de andadura de la fundación benéfica Aladina que preside y que centra su actividad en el apoyo y acompañamiento a niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias.

La presentación del volumen, que lleva por subtítulo "Una historia de milagros, fe y esperanzas", tendrá lugar en Fnac de Bilbao a partir de las 19.30 horas, con entrada libre, y el autor conversará en el encuentro con Jon Uriarte.

Según han explicado desde la editorial Aguilar que publica el libro, durante más de un cuarto de siglo, "Paco Arango ha acompañado a niños y adolescentes con cáncer en hospitales de toda España y ha compartido con ellos risas, confidencias y también el instante más duro: el momento en que alguno de esos pequeños guerreros llegaba al final de su camino".

De esas vivencias nació la Fundación Aladina, hoy una de las organizaciones más reconocidas a nivel nacional e internacional por su apoyo integral a niños enfermos y a sus familias.

En 'Si no crees en Dios, te doy su teléfono', Arango cuenta por primera vez "experiencias espirituales reales que han marcado su vida", en forma de "señales, encuentros y coincidencias imposibles que le llevaron a comprender que la fe no es una idea abstracta, sino una relación personal e íntima con Dios, el 'Míster', como él lo llama", han explicado desde la editorial.

El libro, han subrayado desde Aguilar, "no es un tratado religioso ni un alegato doctrinal sino un testimonio personal construido a partir de experiencias vividas durante años de acompañamiento a niños con cáncer y a sus familias".

En ese contexto límite, "donde el dolor, la pérdida y el amor conviven", Arango asegura haber percibido "una presencia constante de Dios, especialmente intensa en los momentos de mayor fragilidad humana".

A través de relatos concretos, el autor defiende una idea central, que "Dios no quiere el sufrimiento, no está ausente cuando un niño enferma, y se manifiesta en la generosidad, la caridad y el amor compartido. La comunicación con el creador es posible y cotidiana, aunque no siempre sepamos reconocerla", ha explicado.

Más allá del relato espiritual, el libro muestra el impacto real y tangible de la Fundación Aladina tras más de dos décadas de trabajo, con acompañamientos a pie de cama, humanización de espacios hospitalarios, creación de unidades pioneras de cuidados paliativos pediátricos y apoyo integral a las familias en los momentos más difíciles.

El libro reúne relatos reales que el autor dudó durante años en compartir por miedo a no ser creído: "encuentros improbables, sucesos encadenados, momentos de claridad en medio del caos o coincidencias que parecen tener un sentido profundo".

Arango, han resaltado desde su editorial, "no pretende demostrar nada, pero sí invitar a preguntarse si todo puede explicarse solo desde la casualidad" puesto que "son experiencias vividas, no interpretadas desde la ficción, que invitan a abrir la puerta a lo inexplicable".

Para el autor, "Dios no se encuentra en grandes discursos, sino en la acción concreta, en la generosidad, la bondad y el servicio a los demás" e insiste en el libro en que "el amor se manifiesta en lo práctico: en estar, acompañar, sostener una mano o aliviar una carga" y donde la caridad "no aparece como un gesto heroico, sino como el espacio cotidiano donde lo humano y lo espiritual se encuentran".

BIOGRAFÍA

Paco Arango es, además de filántropo, cantante, guionista y director de cine y lleva más de veinticinco años dedicado a ayudar a niños con cáncer y a sus familias a pie de cama a través de la Fundación Aladina, entidad que él mismo creó y preside.

Como cineasta, ha escrito, dirigido y producido películas como 'Maktub' y 'Lo que de verdad importa', y dona íntegramente los beneficios de sus películas y proyectos artísticos a la Fundación Aladina.

Su labor ha impulsado mejoras hospitalarias en España, como la creación de la primera unidad de hospitalización de cuidados paliativos pediátricos, o el centro de trasplantes de médula ósea del Hospital Niño Jesús.

La Fundación Aladina acaba de presentar su proyecto más ambicioso hasta la fecha: la Casa Aladina, que será el primer centro de día de apoyo integral fuera de Europa para niños con cáncer, familias y supervivientes y su construcción tendrá un coste de 15 millones de euros que asumirá íntegramente la fundación.