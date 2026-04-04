El Pago Por Uso aplicado a vehículos de transporte de mercancías reduce un 37,1% el paso de camiones por Barazar

Camiones de mercancías circulan por Bizkaia - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sistema de Pago Por Uso (PPU) aplicado a los vehículos de transporte de mercancías ha permitido reducir un 37,1% el paso de camiones por Barazar, lo que supone alrededor de un millar menos que en 2022, según ha informado la Diputación Foral de Bizkaia.

En un comunicado, la Diputación vizcaína ha asegurado que el sistema de Pago Por Uso (PPU) aplicado a los vehículos de transporte de mercancías ha contribuido a transformar la distribución del tráfico pesado en las principales carreteras de Bizkaia

En esa línea, ha destacado que, dos años después de su implantación, los datos del balance de 2025 "confirman que la medida ha influido en la redistribución del tránsito de camiones y en reducir su paso por zonas con alta saturación y por los cascos urbanos".

El estudio de impacto realizado por la Diputación Foral de Bizkaia refleja un descenso del 37,1% en el paso de vehículos pesados por la N-240, entre El Gallo y la variante de Ubidea, lo que supone alrededor de un millar de camiones menos por el puerto de Barazar.

Este cambio, ha remarcado la institución foral, "evidencia que el pago por uso ha contribuido de forma directa a mejorar la seguridad vial tanto en las áreas urbanas como en las carreteras convencionales".

Otros corredores también muestran descensos "significativos" respecto a 2022, ha señalado Diputación. Así, en la BI-625, entre el barrio de Buia (Bilbao) y el límite con Álava, el tráfico pesado se ha reducido un 25%, con casi medio millar de camiones menos. Por su parte, en la BI-30, que conecta Cruces con Erletxes a través de Rontegi y Txorierri, la disminución alcanza el 19%, equivalente a más de 1.670 vehículos que han optado por la AP-8 como alternativa.

En la BI-10 (antigua A-8), entre el enlace del Kadagua y Cruces, el tráfico de camiones ha caído un 11,1% diario, con entre 300 y 600 vehículos pesados que, en días laborables, eligen circular por la Variante Sur Metropolitana (Supersur). Esta ruta es asimismo la preferida por cerca de 800 vehículos pesados que han dejado de utilizar la BI-10 entre el enlace de Cruces y Sestao.

Estos resultados "consolidan la nueva distribución equilibrada del tráfico pesado en todo el territorio y refuerzan la eficacia del modelo foral de gestión de la red viaria", ha resaltado la Diputación.

Además, ha señalado que la reducción del tránsito de camiones por vías no diseñadas para soportar grandes volúmenes de transporte pesado tiene "un impacto positivo en la seguridad y la calidad de vida de los municipios más afectados".

El sistema PPU forma parte de la estrategia de movilidad sostenible de Bizkaia, orientada a modernizar la red de infraestructuras, reducir las emisiones contaminantes y garantizar un mantenimiento equitativo de las carreteras mediante el principio de que quien más usa y más contamina, más contribuye a su conservación.

DOS FASES DEL SISTEMA DE PAGO POR USO

El pago por uso es un canon regulado para transportes pesados de mercancías por carretera, que busca garantizar las condiciones óptimas de la red de carreteras en las que es aplicado. Se hizo efectivo el 25 de enero de 2023 en una primera fase de aplicación en la N-240 (Tarragona-Bilbao), desde El Gallo hasta la variante de Ubidea, y en la BI-625, desde Laudio hasta Basauri.

A partir del 1 de julio de 2024, la aplicación del canon se extendió a la A-8 (Autovía del Cantábrico), BI-10, desde Basurto hasta El Haya; N-636 Beasain-Durango (Kanpazar); y BI-30 (antigua N-637) Cruces-Erletxes (Rontegi).