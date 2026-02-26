Parlamento Vasco rechaza proponer al Congreso de los Diputados la prohibición del burka o el niqab en espacios públicos

Pleno de la Cámara vasca - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 26 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento Vasco ha rechazado una iniciativa de Vox que planteaba llevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley para prohibir el uso del burka o el niqab en el espacio público, una ley que ya fue rechazada el pasado día 17 por la Cámara Baja y que este jueves tampoco ha salido adelante en el Parlamento autonómico al recibir 66 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar) y siete a favor (PP y Vox).

El rechazo del Pleno del Parlamento Vasco a la toma en consideración de esta iniciativa viene precedido por el criterio desfavorable expresado por el Gobierno autonómico a esta propuesta.

En el informe que sustenta esta decisión, el Ejecutivo vasco señala que esta proposición de ley "niega la autonomía y capacidad de decisión de las mujeres, ya que parte de una visión homogénea y paternalista, según la cual toda mujer que viste niqab o burka lo hace forzada".

En este sentido, el Gobierno Vasco argumenta que "el marco vasco de igualdad se basa en el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho, capaces de decidir sobre su cuerpo, su imagen y sus creencias, y en intervenir solo cuando exista coacción real".

La proposición de ley orgánica para su tramitación en el Congreso de los Diputados defendida por Vox planteaba la prohibición del uso del burka y el niqab "en el espacio público o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público".

La única representante de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, ha afirmado, al defender su propuesta ante el Pleno, que "el burka y el niqab representan la opresión que viven millones de mujeres en el mundo islámico", y que son símbolos de "la sumisión y el sometimiento que sufren respecto a los varones".

Por parte del PP, Santiago López se ha mostrado partidario de prohibir el uso de estas prendas, al considerar que "es la institucionalización de la invisibilidad femenina, es una mujer obligada a caminar entre nosotros".

El PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar, al igual que con el resto de iniciativas que Vox presenta en el Parlamento Vasco, no han intervenido en el debate de esta propuesta.