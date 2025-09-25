El Parlamento Vasco rechaza la tramitación de la ILP para equiparar las pensiones mínimas al SMI

El Pleno de la Cámara autonómica ha debatido sobre una ILP destinada a incrementar la cuantía de las pensiones más bajas - JAVIER MARTIN-PARLAMENTO VASCO

La toma en consideración de la propuesta, apoyada por EH Bildu y Sumar, es rechazada por PNV, PSE y Vox, mientras el PP se abstiene

VITORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV, PSE-EE y Vox han rechazado este jueves, en el Parlamento Vasco, la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria para establecer un complemento que equiparare las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente fijado en 1.184 euros mensuales en 14 pagas.

De esta forma, se cierra la puerta a la tramitación parlamentaria de esta propuesta, que tan solo ha recibido el apoyo de EH Bildu y de Sumar, mientras que el PP se ha abstenido en la votación.

La ILP proponía crear un complemento específico para las personas pensionistas, "de carácter permanente y con criterios de suficiencia de ingresos". El complemento se aplicaría a pensionistas mayores de 60 años beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad, o de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez. La cuantía de dicho complemento se establecería calculando la diferencia entre la pensión que se percibe y la cuantía del SMI actualizada anualmente.

"NO ES LÓGICO"

La portavoz del MPEH, Ana Mezo, que ha intervenido ante el Pleno en defensa de la ILP, ha recordado que esta iniciativa ha sido avalada por 145.142 firmas ciudadanas, y ha emplazado a los parlamentarios a "hacer suya" esta propuesta.

En este sentido, tras mostrar su "enfado" por el rechazo mostrado por el Gobierno Vasco a la tramitación parlamentaria de la ILP, ha afirmado que "no es lógico" que se pretenda "cortar de raíz" este ejercicio de participación ciudadana.

(Habrá ampliación)