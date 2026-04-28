El paro sube en 7.800 personas en el primer trimestre en Euskadi y se contabilizan 9.700 ocupados menos

BILBAO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 7.800 personas en Euskadi durante el primer trimestre hasta los 89.600 desempleados, un 9,5% más que el trimestre anterior y se contabilizaron 9.700 ocupados menos, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el INE. Con la subida del paro del primer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de ascensos en el País Vasco y la tasa de desempleo se sitúa en 8,23%.

En el conjunto del Estado español, el paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, lo que supone un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo.

Los parados aumentaron en 7.800 personas respecto al trimestre anterior, lo que elevó los desempleados a 89.600. Esa cifra de parados registrada en Euskadi es la más alta en un primer trimestre desde 2024. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado las mismas veces que ha subido (12 veces) en primer trimestre, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2019

En el primer trimestre, se contabilizaron en Euskadi 9.700 ocupados menos, lo que supone un 0,96% menos que el trimestre anterior, llevando el total de ocupados a 999.800 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde 2008. La tasa de actividad se sitúa en el 55,97%.

Por su parte, el número de activos se situó al cierre del primer trimestre en 1.089.400 personas en Euskadi, tras reducirse en los últimos tres meses en 1.900 personas (0,17%). La población de 16 años y más aumentó en 7.300 personas (+0,38%), situándose la cifra total en 1.946.500.

ÚLTIMO AÑO

En el último año, el paro ha aumentado en 6.700 personas (+8,08%) en País Vasco y se han contabilizado 7.700 ocupados más (+0,78%), mientras que el volumen de activos ha aumentado en 14.400 personas (+1,3%). La población de 16 años y más se incrementó en 19.800 personas (+1,03%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino en Euskadi subió en 2.800 mujeres (+6%), frente a un retroceso del paro masculino de 4.900 parados (-13,8%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 49.200 y la tasa de paro femenino en el 9,36%. Por su parte, 40.400 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,17%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en País Vasco aumentó en 6.400 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 21,83%.

Por Territorios, en Álava se cerró el trimestre con 15.000 parados, lo que situó la tasa de paro en el 8,8%, mientras que los ocupados eran 153.600, con un tasa de actividad del 57,21%. En Bizkaia se contabilizaban 532.400 ocupados y 49.600 parados, con una tasa de actividad del 56,95% y del 8,52% del paro. En Gipuzkoa los ocupados alcanzaron la cifra de 313.800 y los parados 25.100, con un tasa de actividad del 53,79%, mientras que la del desempleo se situó en 7,39%.

TIPO DE CONTRATOS

El número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 10.000 personas en el primer trimestre en Euskadi y el de temporales se redujo en 2.300 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 863.200 personas, de los que 706.300 tenían contrato indefinido (el 81,82%) y 156.900, temporal (el 18,18%).

La destrucción de empleo en el primer trimestre en País Vasco fue mayor en el sector privado, que destruyó 8.200 puestos de trabajo, un 0,99% menos, hasta un total de 821.300 ocupados. Por su lado, el sector público, se redujo en 1.500 empleos, un 0,83% menos más que en el trimestre anterior hasta 178.400 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 17.100 personas en el primer trimestre (+2,05%) en la comunidad hasta los 852.000 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 26.800 (-15,36%), hasta sumar 147.700 personas.

Por sectores, el paro bajó en los parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 7.300 menos (-15,15%); Construcción, 2.300 menos (-82,14%), mientras que se incrementó en Servicios, 12.800 más (+52,24%); Industria, 4.100 más (+66,13%); Agricultura, 500 más (+500%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cataluña (+84.400), Comunitat Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Extremadura y Murcia en donde menos, con retrocesos de 14.400, 1.800 y un 1.200, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Cataluña, Baleares y Castilla y León en el lado contrario, con 46.200, 40.800 y un 22.500 empleos menos, respectivamente.