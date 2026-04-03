Las personas mayores de 60 años de Bizkaia dispondrán de un nuevo servicio gratuito de orientación jurídica

Persona mayor con bastón y compra. - EUROPA PRESS

BILBAO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado, en su Consejo de Gobierno, un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia para la puesta en marcha de un Servicio de Orientación Jurídica gratuito dirigido a personas mayores de 60 años residentes en el territorio.

Esta iniciativa, impulsada por el Departamento de Acción Social, nace con "una clara vocación social y de cercanía a la ciudadanía, especialmente hacia un colectivo que, ante la creciente complejidad de las relaciones sociales y legales, puede encontrarse en situación de vulnerabilidad o sin referentes a los que acudir para resolver sus dudas o problemas jurídicos", según ha informado la Diputación.

El nuevo servicio tiene como objetivo garantizar el acceso a una información legal "fiable, cercana y comprensible, contribuyendo a reforzar la autonomía personal de las personas mayores y a prevenir situaciones de desprotección", ha precisado la institución foral.

A través de este convenio, la Diputación refuerza su papel como institución "comprometida con el bienestar integral de la ciudadanía, acercando los recursos públicos a quienes más los necesitan".

La colaboración con una entidad sin ánimo de lucro como el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia permite asegurar "un servicio profesional, accesible y de calidad, basado en la experiencia y el conocimiento especializado de la abogacía del territorio", ha remarcado.

El convenio, que tendrá vigencia durante el presente año, cuenta con una dotación económica de 49.428 euros y constituye "un ejemplo más del compromiso de la institución foral con una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada, en la que las personas mayores dispongan del acompañamiento y las herramientas necesarias para ejercer plenamente sus derechos", ha subrayado la Diputación vizcaína.