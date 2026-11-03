Petronor, Linde y 360 Gases invierten 30 millones en Ona Bizkaia, un nueva empresa centrada en producir gases renovables

Representantes de Petronor, Linde y 360 Gases firmantes del acuerdo para crear la empresa Ona Bizkaia - DANIDEPABLOSFOTOGRAFIA

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Petronor, Linde y 360 Gases han firmado este martes la constitución de una joint venture, ONA Bizkaia, dedicada a la producción de gases renovables a través de la separación de aire para su utilización en diferentes procesos industriales, tanto de la refinería de Muskiz como de otras empresas del tejido productivo vasco y de territorios limítrofes.

En un comunicado, los impulsores de esta nueva empresa industrial han subrayado que la nueva planta, con una inversión de 30 millones de euros y creación de 12 nuevos puestos de trabajo directos y al menos otros tantos indirectos, estará ubicada dentro de las actuales instalaciones de Petronor.

Su construcción comenzará en el primer semestre de 2027 y estará plenamente operativa en 2029. Asimismo, durante los dos años de construcción se prevé que estarán involucradas, de manera directa, un total de 60 personas.

La actividad consistirá en la producción de gases del aire (oxígeno, nitrógeno y argón) que serán utilizados tanto en la propia refinería de Petronor como de otras empresas del tejido productivo vasco y territorios limítrofes. La iniciativa combinará la plataforma industrial de Petronor, la tecnología y escala internacional de Linde, y la operatividad y capacidad de ejecución local de 360 Gases.

Según han explicado, el nombre ONA refleja la esencia del proyecto. Por un lado, parte de su significado en euskera, asociado al valor, confianza y compromiso con el territorio y, por otro, reúne las iniciales de los tres gases que conforman el aire y constituyen el núcleo de su actividad: Oxígeno, Nitrógeno y Argón.

La colaboración industrial está participada a partes iguales entre Petronor; Linde, empresa con sede central en Reino Unido, especializada, principalmente, en la fabricación y distribución de gases del aire, como oxígeno, nitrógeno y argón, destinados, entre otros, a los ámbitos industriales y alimentarios; y 360 Gases, empresa vasca dedicada a dedicada a la fabricación, transformación, y distribución de todo tipo de gases industriales, medicinales y de calidad alimentaria.

Según han subrayado, esta unión combinará capacidades globales y locales, y contribuirá a dotar al tejido industrial de un nuevo socio que ofrezca una materia tan necesaria en la industria como son los gases industriales.

La iniciativa combinará la plataforma industrial de Petronor, la tecnología, experiencia y escala internacional de Linde, y la operatividad y capacidad de ejecución local de 360 Gases, y "contribuirá a reforzar la autonomía y la seguridad de suministro de gases industriales esenciales la industria vasca".

Para la producción de estos gases, está previsto el empleo de energía procedente de fuentes renovables, lo que permitirá eliminar la huella de carbono asociada a los gases producidos y contribuir a un suministro más sostenible y competitivo en todo el tejido industrial vasco.

El consejero delegado de Petronor, José Ignacio Zudaire, ha señalado que este acuerdo muestra como "la colaboración y la suma de capacidades complementarias de cada compañía son fundamentales para impulsar nuevos proyectos industriales".

"ONA Bizkaia, con la experiencia internacional de Linde en grandes proyectos, el conocimiento de mercado de 360 Gases y las capacidades industriales de Petronor, tendrá la capacidad de desarrollar nuevas iniciativas fundamentales para la competitividad, la innovación y la generación de empleo del sector industrial", ha añadido.

Por su parte, Baltasar Palanca, director de Linde Gas España, ha indicado que Bizkaia reúne "unas condiciones excelentes" para desarrollar proyectos industriales de futuro, "gracias a la fortaleza de su tejido industrial y a un entorno favorable a la innovación".

"ONA Bizkaia refleja la capacidad de Linde para aplicar nuestra tecnología y experiencia en gases industriales y garantizar un suministro fiable y eficiente de gases esenciales para la industria de la región", ha agregado.

Por su lado, el consejero delegado de 360 Gases, Jesús Escudero, se ha mostrado convencido de que ONA Bizkaia contribuirá al fortalecimiento de la industria vasca, "reforzando la seguridad de suministro de gases industriales esenciales y generando nuevas oportunidades de crecimiento, inversión y empleo para el conjunto del territorio".

Según ha explicado, para 360 Gases, este proyecto representa además "un paso estratégico de gran relevancia", ya que les permite participar en el desarrollo de una infraestructura industrial de primer nivel junto a unos "magníficos socios", reforzando su integración en la cadena de valor y su capacidad "para ofrecer a los clientes un suministro competitivo, seguro y sostenible".