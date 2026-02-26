Piden a los vecinos de Muskiz permanecer en espacios interiores cerrados y no ventilados para evitar inhalar benzeno

Archivo - Planta de Petronor, en Muskiz (Bizkaia) - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha hecho un llamamiento a los vecinos de Muskiz a permanecer en espacios interiores cerrados y no ventilados, después de que la autoridad sanitaria haya informado de la detección puntual de concentraciones de benceno en aire ambiente entre 100 y 200 ug/m3 en zonas habitadas del municipio vizcaíno, valores "significativamente elevados" y que requieren que se informe a la población para que se adopten medidas de carácter preventivo para reducir la exposición.

En un comunicado, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Salud Pública) han informado de que mantienen el seguimiento de la situación y de las medidas correctoras que está aplicando Petronor.

La empresa energética ha tenido una incidencia en uno de sus tanques de gasolina. Como consecuencia de esta incidencia, parte de la gasolina se ha evaporado, generando una emisión de su fracción volátil al aire. La refinería está aplicando todas las medidas correctoras establecidas en los protocolos de seguridad para minimizar la evaporación y resolver la incidencia con la máxima celeridad.

Los departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Salud Pública) mantienen el seguimiento de la situación, a través de los datos de la Red de Control de Calidad de Aire de Euskadi, de muestreos específicos en el entorno, y de las medidas correctoras que está ejecutando la empresa para reducir las emisiones.

Los resultados de este seguimiento muestran niveles "elevados" de benceno en zonas habitadas del municipio de Muskiz, con tendencia descendente. Esto se puede explicar por la ubicación del tanque involucrado en la incidencia, por las condiciones meteorológica y por las características del benceno. La empresa sigue adoptando medidas para el control de la incidencia y reducir las emisiones.

Mientras se mantengan los niveles elevados Muskiz y hasta nuevo aviso, se recomienda a la población en general: permanecer en espacios interiores cerrados, siempre que sea posible; mantener puertas y ventanas cerradas; evitar la realización de actividad física intensa en el exterior; evitar la ventilación prolongada de los espacios interiores y, en caso de que sea posible, utilizar sistemas de climatización en modo recirculación (sin entrada de aire exterior).

Para los grupos especialmente vulnerables, se recomienda especial precaución en personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares; niños; personas mayores y mujeres embarazadas. Estos grupos deberán evitar exposición innecesaria al aire exterior mientras dure el episodio.

Respecto a los centros deportivos, educativos y sociosanitarios, se recomienda suspender actividades al aire libre y mantener a los menores y personas dependientes en interiores con ventilación controlada.

Los servicios de seguridad, medio ambiente y salud pública continuarán evaluando la situación de forma continua y se informará puntualmente a la ciudadanía cuando los niveles de benceno vuelvan a valores habituales y no sea necesario mantener estas recomendaciones.