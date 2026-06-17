El pleno de Barakaldo aprueba el presupuesto municipal para 2026 con 151 millones de euros

BILBAO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Barakaldo ha aprobado este miércoles los presupuestos para el presente 2026, que llegan casi a los 151 millones de euros, lo que supone 10,5 millones más que el pasado curso.

Este presupuesto permite fortalecer capítulos como el de Acción Social, con cerca de 1 millón de euros más; Barakaldo Kirolak, que sube hasta los 8,7 millones, medio millón más que en 2024; Juventud, que aumenta el presupuesto en 257.000 euros o Igualdad, que aumenta en más de 200.000 euros.

Los presupuestos han sido aprobados con los votos favorables del PNV y PSE-EE y los votos en contra de EH Bildu, Elkarrekin Barakaldo y PP.

Tras el plazo de enmiendas, EH Bildu ha optado por una enmienda a la totalidad, sin presentar ninguna iniciativa para enriquecer las cuentas municipales.

Por otro lado, aunque se han analizado las propuestas planteadas por PP y Elkarrekin Barakaldo, no ha sido posible incorporarlas al presupuesto al estar financiadas mediante la reducción de partidas destinadas a actuaciones "prioritarias para la ciudad, como las obras de mejora en los centros educativos, servicios, el programa Aizu, las inversiones previstas en los centros de personas mayores, la Mancomunidad, el gasto en Energía, en los tratamientos de saneamiento y plagas o la partida para la instalación de carpas en los colegios, entre otras", ha informado el consistorio.

"No podemos compartir y aceptar propuestas que pongan en peligro directamente servicios y proyectos considerados estratégicos para el bienestar de la ciudadanía", ha explicado Iratxe Foces, concejala de Hacienda.

El Ayuntamiento contará este año con 150.814.642,54 millones de euros, y está centrado en dos ejes: Las personas y refuerzo de los servicios municipales. Entre las acciones concretas que se llevarán a cabo en 2026 destaca la inversión de 262.000 euros para el servicio Hurbiltzaileak, que ayuda a las personas mayores en los 9 centros de personas mayores de la ciudad; y la puesta en marcha del segundo Cambiador Inclusivo de Barakaldo, que estará ubicado en el Centro de Integración Sociocultural (CIS).

La ampliación de la inversión en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en 600.000 euros. Además, se reforzará el servicio de la Casa de Acogida para Mujeres, que ofrece un hogar a 16 mujeres que hayan sufrido violencia de género junto a sus hijos e hijas.

En cuanto a los y las jóvenes, atendiendo las peticiones de las familias, se podrán abrir los Topalekus también los sábados, sumando monitores propios al servicio de Giltzarri. También se trabajará en la puesta en marcha de nuevas medidas para mejorar el aparcamiento en la ciudad, o la creación del nuevo Urban Bizi Lab, dónde se invertirá más de un millón de euros para crear el nuevo Laboratorio Urbano de empresas de Barakaldo.

Además, se llevarán a cabo mejoras en los barrios para aumentar la accesibilidad, como la ejecución de las rampas mecánicas en el barrio de Rontegi, por la calle Bizkaia, y continuar con la creación de servicios como los columpios cubiertos.

Por último, en este apartado destaca la partida de luces de navidad, que de cara a la edición de este año. También se invertirá en la puesta en marcha del nuevo Kulturgune de Bagatza, así como programación gratuita en las calles para que todas las personas puedan disfrutar de la Cultura. También se ha ampliado el presupuesto para las fiestas de Barakaldo.

Además, se continuará ayudando a los y las barakaldeses con el pago del estudio del euskera, así como con la programación de actividades en los centros escolares para el impulso del uso del idioma.

Se materializarán los Presupuestos Participativos, y se impulsará el SAC Móvil, un compromiso del equipo de gobierno con la ciudadanía, recogido en el Plan de Mandato, Beti Barkaldo!, con el que se acercarán las oficinas del SAC a los barrios para realizar trámites municipales.

Los nuevos presupuestos también recogen la puesta en marcha del Refuerzo Invernal, destinado a proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad durante los meses más fríos del año, y el EISE Modo Abierto, cuyo objetivo es establecer un vínculo con las personas en riesgo de exclusión que viven en la calle.

Se mantienen las subvenciones para el alquiler de vivienda joven, la rehabilitación de edificios y la realización de estudios y trabajos técnicos necesarios para mejorar el mercado de la vivienda, concebida como un derecho para toda la ciudadanía.

Asimismo, se cuenta con partida para la mejora de la sanidad ambiental, principalmente mediante el control de plagas agravadas por el cambio climático, así como para la compra de los recursos necesarios a la Policía Local y Protección Civil que permitan mejorar la seguridad de la ciudadanía y garantizar que ambos cuerpos puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles.