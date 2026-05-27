PNV se abstiene en la reprobación del PP al Gobierno que califica de "pseudo moción de censura" y pide: "no nos enreden"

Archivo - La senadora del PNV Estefanía Bletrán de Heredia - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Reclama al Gobierno "responsabilidad" y al PP que deje los "circos mediáticos" y presente moción de censura si cree que pueda aprobarla

MADRID/BILBAO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PNV se ha abstenido este miércoles en el Senado en la reprobación al Gobierno por los presuntos casos de corrupción que el PP ha logrado aprobar en la Cámara Alta y ha calificado la iniciativa de los 'populares' de "pseudo moción de censura". "No nos enreden en sus patrañas", ha advertido.

La portavoz jeltzale en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, que ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez "responsabilidad y altura de miras", ha dicho al PP que "basta ya" de "circos mediáticos", y le ha emplazado a presentar una moción de censura donde debe, si cree que se dan las circunstancias para hacerlo.

En su intervención, Beltrán de Heredia ha admitido que les preocupa el "reguero de informaciones" sobre investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. "Nos preocupa el descrédito y la desconfianza que genera este Gobierno, incapaz de concitar apoyos suficientes, mayorías suficientes, incapaz, por tanto, de gobernar", ha asegurado.

Sin embargo, la dirigente jeltzale ha rechazado respaldar la ofensiva del PP y ha recordado los numerosos casos de corrupción que han afectado históricamente a los 'populares'. "Cuando les miramos a ustedes y vemos su hoja de servicios en materia de corrupción, los más de 200 casos enjuiciados dan para empapelar todo este salón de plenos", ha asegurado.

Asimismo, ha acusado a los de Feijóo de intentar convertir el debate en una "pseudo moción de censura" y les ha reprochado, además, la "pareja estable" que forman con Vox, para afirmar que no le da "ninguna confianza". "Basta ya de estos circos mediáticos. ¡Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo!", les ha emplazado.

RESPONSABILIDAD Y ALTURA DE MIRAS

Además, ha pedido al Gobierno "responsabilidad y altura de miras, porque la política no puede reducirse únicamente a mensajes y a gestos vacíos". "No debe servir para responder a intereses partidistas. Por eso les decimos responsabilidad y altura de miras, porque la responsabilidad es suya y únicamente suya", añadido.

Estefanía Beltrán de Heredia ha asegurado que el PNV es "un partido serio, coherente y previsible". "Nuestro compromiso, que quede claro, está con Euskadi", ha remarcado.