PSE, PNV, EH Bidu y Frente Amplio ven en peligro el autogobierno y los derechos de los vascos con un Gobierno PP-Vox - ETB

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha advertido de que "no va a tener nada que ver en un gobierno en el que Vox sea necesario", pero ha añadido que no está dispuesto a repetir legislatura con el "auténtico desgobierno y guirigay" que ha supuesto el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

Durante el debate electoral ofrecido por ETB2, en el que han participado el cabeza de lista del al Congreso por el PSE-EE, Patxi López; la candidata jeltzale a la Cámara baja, Maribel Vaquero; el aspirante a diputado en representación de EH Bildu, Oskar Matute; Esther Martínez, candidata del PP por Bizkaia al Congreso, y Lander Martínez, candidato a la reelección por Frente Amplio, los partidos se han pronunciado sobre posibles pactos electorales tras el 29 de noviembre.

Maribel Vaquero ha insistido en que "el PNV no va a tener nada que ver en un gobierno en el que Vox sea necesario". "Con Vox, nada, nunca. Lo repito, es palabra de vasca", ha enfatizado.

Además, ha asegurado que cuando el PNV afirma que es "el único partido" que "ha parado a Vox", es porque la formación jeltzale va a "hacer la defensa de Euskadi y del autogobierno vasco".

En este punto, ha reiterado que el PNV, "con PP y Vox, no, nada, nunca", pero ha añadido que su partido no está dispuesto a repetir una legislatura de "auténtico desgobierno". "Con los mismos mimbres, no. Con ese guirigay que hemos tenido en Madrid, no", ha precisado.

Vaquero ha advertido al PSOE de que "un acuerdo con el PNV no es un cheque en blanco para seguir gobernando de la misma manera". "No se trata de alcanzar un acuerdo, se trata de acordar una manera diferente de hacer política y de gobernar", ha dicho.

Según ha manifestado, la formación jeltzale exige "estabilidad, diálogo, planificación y capacidad para alcanzar acuerdos", porque "no basta con garantizar una investidura", sino que es preciso también "cambiar la forma de gobernar".

PSOE

Por su parte, el candidato del PSOE a la reelección por Bizkaia, Patxi López, ha defendido que un Gobierno de Pedro Sánchez, "seguirá subiendo los salarios y las pensiones" y "conquistando derechos".

Con este objetivo, ha adelantado, la formación seguirá "hablando con todas las fuerzas políticas" que han permitido "en esta última legislatura, aprobar más de 90 leyes y decretos para mejorar la vida de la gente".

No obstante, ha afirmado, "por si hubiera alguna duda", que el Partido Socialista "no tiene nada que hablar y no va a hablar para nada con Vox", pero tampoco "con un PP que representa un modelo radicalmente opuesto y antagónico" al de su partido. "Nosotros representamos modelos radicalmente antagónicos y en eso no tenemos nada que hablar", ha zanjado.

Patxi López ha criticado que el PP "se refiere mucho a lo del muro que dijo en su día Pedro Sánchez" y ha asegurado que "la política, a veces, tiene que levantar diques de contención para frenar en seco a, por ejemplo, los que desfilaban el otro día por Madrid con símbolos nazis, con banderas nazis, cantando himnos nazis y saludando como los nazis".

Por ello, ha alertado de que "está en juego la democracia" y ha añadido que "esos nazis han sido alimentados por los socios del PP con sus discursos de odio, con sus alarmas artificiales diciendo que prefieren casi una dictadura a la democracia". "A eso la sociedad y la política los tiene que frenar", ha indicado.

"ENCRUCIJADA HISTÓRICA"

El cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha asegurado que, "en esta encrucijada histórica, lo que toca es parar al bloque reaccionario, parar a PP y a Vox, juntos o por separado".

También ha indicado que "no es difícil entender" que una fuerza soberanista como EH Bildu "no pinta nada en un gobierno de España", porque puede "defender los intereses de la ciudadanía Euskal Herria" desde su posición política en el Congreso "sin tener que ostentar una representación en un Estado que todavía no reconoce la condición nacional".

PP

Mientras, la cabeza de lista del PP por Bizkaia, Esther Martínez, ha manifestado que "la confianza en el Partido Popular es para poder reconstruir las clases medias, bajar impuestos, acabar con la corrupción y tener unos presupuestos generales del Estado que todos sepamos en qué se está gastando nuestro dinero".

Martínez ha insistido en que las elecciones generales son "absolutamente trascendentales" y ha denunciado "la corrupción de este gobierno" que "ha vendido todo". "Estos están en el poder por estar en el poder, pero no para gobernar", ha criticado.

Además, ha respondido a las acusaciones de López y ha advertido de el PP ha demostrado "a lo largo de toda nuestra historia" que la democracia se defiende conviviendo en libertad", pese a que "hay gente que no sabe convivir en libertad".

Por su parte, el número uno a la Cámara vasca por Frente Amplio, Lander Martínez, ha señalado que "en estas elecciones solo hay una decisión". "O elegimos un gobierno de las derechas con la motosierra de Vox, o un gobierno con la fuerza del Frente Amplio para seguir ampliando derechos", ha señalado.

"En Euskadi sabemos bien que los derechos no se defienden desde la barrera, se defienden luchando, y se defienden estando sentados en el Consejo de Ministros para obligar al PSOE a moverse", ha añadido.

Lander Martínez ha querido recordar "cómo era Euskadi y cómo era el Estado hace ocho años", y ha indicado que, entonces, el PNV "pactaba presupuestos con el PP en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Vasco".

Tras destacar la subida del SMI y la bajada del paro, ha precisado que hoy "hay un gobierno progresista en marcha que ha puesto en marcha todas estas cuestiones".

"Nosotros queremos que le vaya bien a todas las fuerzas progresistas de este país, porque la única manera de que haya una gran mayoría que frene a la extrema derecha y a la derecha es que todas esas fuerzas progresistas nos unamos para poder construir esa alternativa", ha dicho. No obstante, ha precisado que Frente Amplio quiere "estar dentro del gobierno".