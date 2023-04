PNV de Barakaldo recibe más de 1.000 aportaciones para su programa electoral en los encuentros vecinales y en la web

Las principales preocupaciones de los barakaldeses son el aparcamiento, la seguridad, el empleo y sus propios barrios



El PNV de Barakaldo (Bizkaia) ha recibido más de 1.000 aportaciones para su programa electoral en los encuentros vecinales que ha llevado a cabo en los barrios, y a través de los cuestionarios de su página web, según ha informado la alcaldesa y candidata a reelección, Amaia del Campo.

La alcaldesa ha señalado que el proceso de "escucha activa" llevado a cabo por el PNV se traducirá en un programa electoral "hecho con ilusión, que defiende la identidad de los barrios, el progreso de la ciudad y de sus vecinos y la apuesta por la creación de empleo estable y de calidad".

El PNV ha recorrido 14 puntos de la localidad fabril durante más de dos meses, ha colgado un cuestionario en su página web, y ha mantenido reuniones con el tejido asociativo y cultural de la ciudad, con un resultado de 1.000 propuestas para "continuar mejorando Barakaldo".

"Ese es el balance del proyecto Gora Barakaldo de 2023, puesto en marcha para dar forma al nuevo programa electoral del PNV en Barakaldo", ha destacado Amaia del Campo, para anunciar que se está culminando el proyecto que ha creado junto a su equipo para "continuar avanzando en la transformación social y urbana de Barakaldo". "Es un programa creado con mucha ilusión en el que muchos vecinos se verán reconocidos", ha explicado la alcaldesa, junto a Gorka Zubiaurre, portavoz del PNV en el Ayuntamiento.

En los 14 puntos recorridos desde enero a marzo por los barrios de Cruces, San Vicente, Bide Onera, Rontegi, Kastrexana, Retuerto, El Regato, Bagatza, Zuazo-Artegabeitia, Desertu Berria, Lutxana y Lasesarre, el PNV ha contabilizado 792 propuestas a pie de carpa, a las que se suman 237 a través del cuestionario puesto en marcha en su web.

Del Campo ha explicado que estas más de 1.000 aportaciones y las recogidas a través de los 192 prescriptores de Gora Barakaldo están sirviendo para culminar un programa "que defiende la identidad de los barrios, donde se recogen proyectos para seguir dando forma a ese Barakaldo en el que vivir y trabajar, con empleos estables y de calidad".

"Somos la segunda ciudad de Bizkaia, la capital de Ezkerraldea. Y con los nuevos proyectos que vamos a presentar proponer trabajar no solo para que nos reconozcan como ello, sino también para que los barakaldeses nos reconozcamos con orgullo como la capital de la comarca", ha remarcado, para precisar que "esto no va de ser o no de EAJ-PNV, sino de defender y sentirnos orgullosos de Barakaldo".

Tras asegurar que se trata de un programa electoral que "continúa poniendo el foco en nuestros vecinos, en seguir mirando al futuro y construyendo este nuevo Barakaldo de su mano, adaptándolo a sus necesidades", ha indicado que entre las principales preocupaciones de los barakaldeses aparecen temas como el aparcamiento, la seguridad, el empleo y sus propios barrios.

"Y eso se ha dejado notar en cada una de las carpas que hemos realizado porque los vecinos nos han trasladado propuestas de todo tipo", ha indicado Gorka Zubiaurre.

Entre las propuestas, Zubiaurre ha destacado las peticiones de aumentar las plazas de aparcamiento y la presencia policial en las calles, continuar con los arreglos en los barrios, sancionar a las personas incívicas que ensucian la ciudad, extender los txakurgunes a nuevos barrios y continuar con los presupuestos participativos.

"Nos ha sorprendido mucho la cantidad de propuestas e ideas que nos han trasladado. Siempre hemos dicho que nadie conoce los barrios mejor que las personas que viven en ellos, por eso nos tomamos muy en serio la opinión de nuestros vecinos", ha afirmado.

Además de completar el programa electoral con estas propuestas, el PNV, ha dicho Zubiaurre, ha empezado ya a cumplir algunas de las solicitudes que han realizado los vecinos estos meses, como con la instalación de una nueva zona de juegos en la plaza de Burtzeña.

RENDIR CUENTAS

Además de la recogida de propuestas, las carpas de Gora Barakaldo también han servido al equipo de Amaia del Campo para rendir cuentas del trabajo realizado durante los últimos cuatro años en el Ayuntamiento, un trabajo que tiene como resultado "el cumplimiento del 97,68% del Plan de Gobierno 2019-2023", ha subrayado Zubiaurre.

Así, ha indicado que de los 86 proyectos que se planteamos ejecutar, 84 están finalizados o a punto de culminarse. "Ese es el trabajo de EAJ-PNV, así es como queremos trabajar: cumpliendo nuestros compromisos con la ciudadanía y trabajando de la mano de los vecinos para continuar transformando nuestra ciudad", ha concluido Zubiaurre.