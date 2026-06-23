PNV dice que ha abordado con miembros del Gobierno la situación de Tubos Reunidos pero se desvincula de cualquier trama

BILBAO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha admitido que se ha reunido con miembros del Gobierno de España "en el ámbito público y privado" ante la preocupación por empresas en dificultades, como puede ser Tubos Reunidos, pero se ha desvinculado de cualquier trama de corrupción. "No es responsabilidad del PNV ni nada tiene que ver con el trabajo que desempeñan los representantes jeltzales las actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas", ha afirmado.

De esta forma, ha respondido a las informaciones que se han publicado sobre un informe de la UCO que relacionaría al PNV con las gestiones de la trama corrupta de la Leire Díez, la conocida como 'la fontanera', para el rescate de Tubos Reunidos.

Fuentes del PNV han asegurado que "la defensa de la ciudadanía vasca y su bienestar son parte fundamental" de su trabajo diario, "y esa defensa pasa también por interesarse por la situación en la que se encuentran determinadas empresas".

Ser trata, según recuerda, de empresas "que son estratégicas, de las que dependen muchos puestos de trabajo directos e indirectos y que tienen un gran impacto en el tejido económico de sus comarcas y, por tanto, en el bienestar de un número importante de ciudadanas y ciudadanos".

Por eso, afirma que el PNV "se ha preocupado en el pasado reciente por empresas como Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH, CAF o Tubos Reunidos, con acciones tanto en el ámbito público como en el privado, con reuniones con miembros del Gobierno o contactos con las empresas implicadas".

"Y seguirá haciéndolo en el futuro en caso necesario. Sirva como ejemplo del trabajo de EAJ-PNV en defensa de los puestos de trabajo de estas empresas que el Senado, a iniciativa de los y las jeltzales, reclamó en 2024 al Gobierno español que se aceptara el plan de refinanciación de Astilleros Balenciaga. El Grupo Vasco pidió, asimismo, en el Congreso, en marzo de este mismo año, la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos", destaca.

En todo caso, subraya que el PNV "no es una excepción, ya que también se preocupan por las situaciones que viven las empresas otros partidos vascos y estatales". De hecho, ha señalado que EH Bildu ha presentado iniciativas en el Congreso sobre Astilleros Balenciaga o Tubos Reunidos, al igual que PSOE, Sumar, Podemos e incluso Vox, mientras que UPN y PP "se han preocupado por la situación de BSH". "Y todo el arco parlamentario ha seguido con atención el proceso de compra de Talgo presentando iniciativas en el Congreso y el Senado", indica.

La formación jeltzale asegura que, por supuesto, que las propuestas que se llevan a las Cortes "no solo se centran en sedes de empresas" en la Comunidad Autónoma Vasca o en la Comunidad Foral de Navarra, "ya que las formaciones de carácter estatal se han interesado por empresas como Navantia, Celsa, Duro Felguera, Torrecid, ArcelorMittal o Volotea con iniciativas en el Congreso y el Senado".

"También se ha preocupado por su ciudadanía y los empleos de su territorio el BNG, y las formaciones catalanas han trabajado para evitar el cierre de las centrales nucleares de su país", cita.

En todo caso, puntualiza que "no es responsabilidad" del PNV "ni nada tiene que ver con el trabajo que desempeñan los representantes jeltzales las actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas".