El PP pide explicaciones al PNV tras el informe de la UCO y pregunta si eso "está condicionando" su apoyo a Sánchez

Archivo - Cuca Gamarra posa tras una entrevista para Europa Press, en la sede del PP- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha exigido explicaciones al PNV tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que constata una reunión del expresidente de ese partido con la 'trama Leire' para tratar el rescate de Tubos Reunidos. Además, ha preguntado si eso "está condicionando" su apoyo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En concreto, en un informe incorporado al sumario de la pieza del 'caso Leire Díez' sobre el rescate de Tubos Reunidos, la UCO ha constatado la existencia de una reunión entre el expresidente del PNV Andoni Ortuzar con el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández para abordar el rescate de 112 millones de euros que el Gobierno concedió a esa empresa vasca.

El PNV ha admitido que se ha reunido con miembros del Gobierno de España "en el ámbito público y privado" ante la preocupación por empresas en dificultades, como puede ser Tubos Reunidos, pero se ha desvinculado de cualquier trama de corrupción, según han indicado fuentes de esa formación.

En declaraciones a los medios en el Senado, al ser preguntada por esta cuestión, Gamarra ha asegurado que "lo importante" es que el PNV "ofrezca explicaciones en relación a esas informaciones que se han conocido".

"Eso es lo que esperamos conocer, las explicaciones que pueda dar el Partido Nacionalista Vasco y si su relación con el Partido Socialista es lo que está condicionando al final el que sigan apoyando a Pedro Sánchez", ha manifestado Gamarra.

"ES EVIDENTE QUE EL PNV TIENE QUE DAR EXPLICACIONES"

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha afirmado que es "evidente que el PNV tiene que dar explicaciones", dado que "no desmienten la reunión con las cloacas".

"Por tanto, lo que corresponde es que el PNV dé explicaciones de por qué se reunía con las cloacas del Partido Socialista", ha declarado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Al ser preguntada si ante esas informaciones se plantean llamar al expresidente del PNV a la comisión de investigación del Senado, ha señalado que cualquier decisión de ese tipo corresponde al Grupo Popular en el Senado. Eso sí, ha indicado después que si hay procedimientos judiciales en marcha, van "a esperar".

"UNA CONDENA AL SANCHISMO POR CORRUPCIÓN"

Un día después de la sentencia del 'caso mascarillas', Gamarra ha afirmado que ese fallo contra el exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión es "de máxima gravedad" porque supone una "condena al Gobierno de Pedro Sánchez y una condena al sanchismo nada más y nada menos que por corrupción".

La dirigente del PP ha subrayado que ya no hablan de "presunciones" sino de hechos "probados". Así, ha señalado que el Tribunal Supremo es que "ha habido organizaciones criminales actuando dentro del propio Gobierno para enriquecerse".

En este contexto, Gamarra ha exigido al presidente del Gobierno responsabilidades políticas, "más allá de las responsabilidades penales". "Y las responsabilidades políticas le corresponden única y exclusivamente al presidente del Gobierno", ha abundado.

Así, ha resaltado que Sánchez situó a Ábalos "para que pudiera actuar" y "no detectó absolutamente nada o tapó todo lo que estaba ocurriendo". Tras asegurar que esto "no da más de sí", ha reiterado que "solo hay un camino", "disolver y dar la palabra a los españoles" para que puedan "hablar ante tanta corrupción".

COLABORAR CON LA JUSTICIA, UNA ATENUANTE

Después de que el empresario Víctor de Aldama se haya beneficiado de una rebaja de pena por colaborar con la Justicia y no vaya a entrar en prisión, Gamarra ha señalado que la colaboración con la Justicia es "un atenuante" contemplado en la ley y ha recordado que es una cuestión aprobada también por el Partido Socialista en las Cortes.

Finalmente, Gamarra ha destacado que ha sido el Tribunal Supremo, "por unanimidad", quien ha condenado a Ábalos. Según ha dicho, la ley "es igual para todos", independientemente de si eres familiar, del partido o del Gobierno de Pedro Sánchez.