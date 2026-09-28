PNV dice que "por ahora" está "bastante de acuerdo" con lo planteado por el Gobierno en el decreto de vivienda

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero - EAJ-PNV

BILBAO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado este lunes que, "por ahora", su partido está "bastante de acuerdo" con lo que ha planteado el Gobierno en las negociaciones que mantiene con los partidos políticos para aprobar este martes en el Consejo de Ministros un nuevo decreto ley de vivienda, y ha pedido a otras formaciones que "se alejen de posturas maximalistas".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Vaquero ha manifestado que durante los últimos días "el teléfono y los documentos se han cruzado sin cesar", y ha considerado "necesario acordar algunos puntos".

Así, ha explicado que el PNV plantea "dotar de seguridad jurídica todo, tanto a la gente que alquila, como a la que pone su vivienda en alquiler, sobre todo a los pequeños propietarios". La formación jeltzale también considera "muy necesario poner límites a los fondos buitres" porque, aunque "en Euskadi no son tantos, en Madrid, Barcelona y otros lugares, están en una situación bastante grave".

Además, el PNV propone regular los alquileres de temporada, ya que, según ha dicho, la Ley de Vivienda "dejó ese hueco y las viviendas turísticas han acudido ahí". "También decimos que hay que hacer más vivienda, también protegida, pero para eso hay que dotar de seguridad jurídica a los planes urbanísticos, y también nos gustaría trocar la Ley de Suelo", ha explicado.

Maribel Vaquero ha lamentado que, en ocasiones, se dan "vetos ideológicos" a las propuestas, "más que de contenido o de fondo", y ha pedido "evitar eso, porque al final esto no es quién gana el relato, sino que debemos adaptarnos a las necesidades de la gente, y, si un acuerdo de mínimos es bueno, vamos a lograrlo".

"Nosotros estamos dispuestos -ha asegurado-, pero nos parece que debemos alejarnos de posturas maximalistas e ideologizadas, y hablar y acordar, porque es totalmente necesario y la gente nos lo está pidiendo".

En este sentido, la portavoz del PNV en la Cámara baja ha considerado que "aprobar hoy cualquier cosa, sabiendo que no se va a aprobar de aquí a un mes, es un fracaso". "Por nosotros no va a ser. Nosotros estamos dispuestos a negociar, y tenemos algunos límites, sobre todo al seguridad jurídica, porque en Euskadi el 93% de la vivienda la tienen propietarios pequeños, y necesitamos vivienda el alquiler, y si esas personas no tienen suficiente seguridad jurídica, van a sacar del mercado su vivienda", ha explicado.

La dirigente jeltzale ha asegurado que hablan "con todos" y que están tratando de llegar a un acuerdo "que podamos aprobar todos de aquí a un mes", porque, de lo contrario, en su opinión, "vamos a generar más frustración y enfado entre los ciudadanos".

"Por ahora, seguimos hablando y estamos bastante de acuerdo con lo que hay encima de la mesa. Lo que pediría es que otros se alejaran de posturas maximalistas, es decir, nosotros estamos dispuestos a no recibir todo lo que proponemos, pero estar de acuerdo con todo lo demás que recibimos", ha indicado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, Maribel Vaquero ha asegurado que, aunque saben que será "muy complicado", en el PNV "vamos a trabajar" para que el Gobierno apruebe los Presupuestos Generales del Estado de este año, "porque es muy necesario que se adopten medidas en favor de la sociedad y de las empresas vascas".

Maribel Vaquero ha señalado que ya han mantenido un primer contacto con el Gobierno y que continuarán negociando trasladando sus propuestas el Ejecutivo, porque, en su opinión, "es muy necesario aprobar presupuestos, porque dan estabilidad y legitimidad, y la legislatura se está haciendo muy larga y el Gobierno tiene sin aprobar su principal proyecto".

"Sabemos que es muy complicado tener presupuestos, pero vamnos a trabajar para que se aprueben, porque es muy necesario que se adopten medidas en favor de la sociedad y de las empresas vascas, y vamos a luchar por ello. Vamos a trabajar para que se aprueben los presupuestos. Lo que no está en nuestra mano no lo podemos cambiar", ha asegurado.