PNV niega vinculación alguna con la 'trama Cerdán' y "supuestas peticiones sobre nombramientos de cargos públicos"

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Euskadi Buru Batzar (EBB) del PNV ha negado vinculación alguna de la formación nacionalista con la trama de supuesta corrupción por la que se investiga a los exsecretarios de organización del PSOE Santos Cerdán, José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, y ha rechazado "de forma rotunda" las "supuestas peticiones sobre nombramiento de cargos públicos", así como que estos tuvieran "ningún tipo de relación con la moción de censura" de mayo de 2018.

De esta forma, la formación jeltzale ha rechazado las últimas informaciones en las que se asegura que Santos Cerdán remitió a Koldo García, entonces asesor del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, un documento con las "peticiones de nombramiento" del PNV --que reclamaba un cargo en Medio Ambiente y otros "importantes" en Adif, INI o SEPI-- en el marco de la formación de Gobierno tras la moción de censura de 2018 que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.

Estos datos constan en el último informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, en el marco de sus pesquisas sobre la presunta 'trama de amaño' de obra pública a cambio de comisiones por la que están investigados Cerdán, Ábalos y Koldo, además de varios empresarios de la construcción, entre ellos, dos exdirectivos de Acciona y dos subordinados suyos.

Tras hacerse público el contenido del informe, fuentes de la dirección del PNV han negado vinculación alguna en relación con la trama supuesta de corrupción que investiga la Guardia Civil "y que implica a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García".

Además, han asegurado que el PNV "desconoce las supuestas peticiones" que, de acuerdo con el informe de la UCO hecho público este martes, el PNV "habría hecho con nombramientos de tres cargos públicos del Estado".

Asimismo, la formación jeltzale ha negado "de forma rotunda", que "estos supuestos nombramientos tuvieran ningún tipo de relación con la moción de censura" de mayo de 2018.