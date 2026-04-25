PNV pide a todos los partidos "un consenso amplio" en la Ley de Empleo Público porque "el euskera es de todos"

El presidente del PNV, Iñigo Ansola, en un acto del partido en Deusto - EUROPA PRESS

BILBAO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB), Iñigo Ansola, ha instado a "todos los partidos políticos vascos" a construir "un consenso amplio" en la reforma de Ley de Empleo Público porque "el euskera es de todos"

Ansola ha efectuado estas declaraciones durante el acto de celebración del Alderdikide Eguna de Bilbao en Deusto, en el que se ha reconocido la trayectoria de los alcaldes Josu Ortuondo e Ibon Areso.

El presidente del PNV de Bizkaia ha defendido que el euskera es "nuestro tesoro más preciado". "Nos une, nos hace euskaldunes", ha manifestado.

En ese contexto, ha recordado que el próximo 30 de abril concluirá el plazo para la presentación de enmiendas a la modificación de la Ley de Función Pública, que regula el uso del euskera en la administración. En este punto, ha asegurado que el PNV presentará enmiendas a su propio texto.

A partir de esa fecha, ha añadido, "empieza la ponencia", y ha apelado a "todos los partidos políticos vascos" a construir "un consenso amplio que garantice el uso del euskera en la Administración Pública". "El euskera es patrimonio de todas y todos", ha concluido.