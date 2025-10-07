PNV recuerda "el acto atroz" de Hamás en Israel hace dos años y "clama" por frenar "el genocidio" en Palestina

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha recordado "el acto atroz" que cometió Hamás hace hoy dos años en Israel, y ha "clamado" por frenar "el genocidio" en Palestina y por "una solución justa y duradera".

Esteban, a través de las redes sociales, ha recordado que el 7 de octubre de 2023, con los atentados de Hamás en el sur de Israel en el que 1.200 personas fueron asesinadas y 251 secuestradas, "el mundo se rompió un poco más".

Tras subrayar que Hamás "llevó a cabo un acto atroz", ha afirmado que la respuesta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "es absolutamente desproporcionada". "Un genocidio nunca está justificado y el mundo clama para parar la masacre contra Palestina", ha dicho.

Por ello, hoy, "mientras se abre una oportunidad para la paz", ha señalado que el PNV reafirma su "compromiso con el fin del sufrimiento, por la dignidad y el reconocimiento de todos los pueblos, y por una solución justa y duradera".