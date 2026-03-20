Podemos Euskadi condena de forma "rotunda y sin matices" las amenazas al presidente del Athletic de Bilbao

Archivo - El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero. - PODEMOS - Archivo

BILBAO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha mostrado este viernes su "más rotunda condena y sin matices a las amenazas y el acoso" sufridos por el presidente del Athletic Club, Jon Uriarte.

"Exigimos una respuesta firme. No estamos ante hechos aislados ni menores, sino que se trata de comportamientos profundamente antidemocráticos que buscan imponer el miedo y silenciar desde la intimidación a quien piensa o actúa de manera diferente", ha asegurado Vaquero en las redes sociales, después de conocerse que Uriarte ha puesto denuncia ante la Ertzaintza por amenazas personales, a través de cartas en el buzón de su somicilio y seguimientos.

A juicio de la formación morada, esta es "una línea roja que no se puede cruzar bajo ningún concepto". "Sabemos lo que supone ser objeto de ataques por parte de quienes no toleran la pluralidad ni el debate. Quienes actúan así no defienden ninguna causa: erosionan la convivencia, degradan el espacio público y atacan directamente los valores más básicos de una sociedad democrática", ha aseverado.

Por ello, ha exigido "una respuesta firme" ante estos hechos y ha reiterado que "no puede haber ninguna justificación, ni en el ámbito deportivo ni en ningún otro, para la amenaza, la coacción o el acoso". "Toda nuestra solidaridad con Jon Uriarte. Frente a quienes intentan imponer el miedo, reafirmamos nuestro compromiso con la libertad, el respeto y la democracia", ha subrayado.