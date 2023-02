Podemos Euskadi llama a las "fuerzas progresistas" y PSE a debatir una reforma fiscal alternativa al modelo del PNV

Garrido apuesta por traer a Euskadi la reforma "progresiva y progresista" del Gobierno de coalición



SAN SEBASTIÁN, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha afirmado que "desconfía" del anuncio de reforma fiscal planteada por PNV y PSE y ha recordado que su formación ya presentó en 2020 una propuesta de reforma que "puede servir para debatir desde ya con las fuerzas progresistas vascas, con el PSE", y alcanzar "un mínimo consenso que defienda los intereses no de las grandes empresas, no de los que más tienen, sino de la mayoría social en Euskadi", y sea una "alternativa al actual modelo" jeltzale.

Garrido, en la apertura del Consejo Ciudadano Autonómico que ha celebrado la formación este sábado en San Sebastián, ha recordado que el Gobierno Vasco aboga por una reforma fiscal en Euskadi pero "sin fechas y sin medidas concretas" y su propuesta está "vacía de contenido". A su juicio, no es "serio ni creíble" este anuncio.

Podemos Euskadi "desconfía" de esta "hipotética" reforma fiscal, primero por el momento en que se hace, "en un año electoral" cuando "han tenido mucho tiempo", pero también por el modelo fiscal "conservador, neoliberal, de derechas" que defiende el PNV.

Además, ha incidido en que está "bastante lejos" de los planteamientos de la formación morada y de las medidas que este año el Gobierno de coalición ha puesto en marcha en el Estado. Para Garrido, estas últimas medidas son las "oportunas y necesarias" en este momento.

Podemos Ahal Dugu desconfía también de esta propuesta porque el PNV ha tratado de "descafeinar, flexibilidad y rebajar" esas medidas como el impuesto a la banca o las energéticas, y ha lamentado que en Euskadi, "lamentablemente", ha conseguido "arrastrar" al PSE para que el impuesto a las grandes fortunas "simplemente se aplique durante un año".

En esa línea, ha defendido que su partido ha sido capaz de impulsar y acordar con muchas fuerzas políticas, y de aprobar "impuestos importantes" a las energéticas, a la banca, a las grandes fortunas, lo que permite tener "una mayor corresponsabilidad en el sostenimiento de lo importante" que es "lo público".

"Hemos conseguido que también arrimen el hombro aquellos que han obtenido beneficios extraordinarios en estos tiempos de crisis y que no recaiga, como siempre, todo el peso del sostenimiento de lo público en las espaldas de los trabajadores y de las mujeres", ha afirmado.

"ASIGNATURA PENDIENTE"

La diputada de Unidas Podemos ha recordado que llevan proponiendo mucho tiempo una reforma fiscal en Euskadi porque creen que es "una asignatura pendiente" y "ya vamos tarde". De este modo, ha apuntado que Elkarrekin Podemos presentó una reforma "progresiva y progresista" en 2020, con lo que ya hay "medidas concretas encima de la mesa".

Garrido ha mostrado su "preocupación" por que el PSE "avale el modelo económico y fiscal" del PNV ya que "no es lo que necesita Euskadi". "No debemos caminar hacia un modelo más elitista a medida de los intereses de las grandes empresas y corporaciones que practique ese 'dumping' fiscal, el modelo Ayuso", ha resaltado.

Frente a ello, ha defendido que se debe "caminar con paso firme hacia los estándares de presión fiscal europeos que son los que posibilitarán una sanidad fuerte, es decir, una nueva Euskadi mucho más justa y menos desigual".

Pilar Garrido ha insistido en que la propuesta de reforma fiscal "serie y trabajada" presentada por Elkarrekin Podemos en 2020 puede "servir de base" para trabajar una reforma "que nos coloque en los estándares europeos de presión fiscal".

Asimismo, ha remarcado que "no hay que hacer trampas" anunciando una reforma fiscal que "no contiene nada", y "no es el momento de juegos malabares", y ha pedido que los partidos políticos expliquen "qué reforma quieren para Euskadi" porque esto va significar, por ejemplo, "qué tipo de sanidad pública vamos a tener, qué modelo de residencias para mayores o qué transporte público va a haber".

La dirigente de Podemos Euskadi ha incidido en que han demostrado que se puede "subir los impuestos a los que más tienen", y ha vuelto a destacar la reforma fiscal progresiva del Gobierno de coalición como la necesaria para una Euskadi "más justa y menos desigual".

"No hay que esperar más, hay que poner ya las cartas sobre la mesa. Podemos lo ha hecho. Cuanto antes coloquemos a Euskadi en la media de la UE en presión fiscal antes tendremos una Euskadi más justa y menos desigual", ha concluido.