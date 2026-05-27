La policía identifica a 119 personas, la mayoría migrantes, en dos fábricas abandonadas de Vitoria-Gasteiz

Zona interior de la fabrica 'okupada' URSSA - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

VITORIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 119 personas, la mayoría migrantes, han sido identificadas en un gran dispositivo policial preventivo realizado por la Ertzaintza, con la colaboración de la Policía Nacional y Policía Local, en las fábricas abandonadas de URSSA y EGA, situadas en la calle Campo de los Palacios de Vitoria-Gasteiz, donde se calcula que malviven más de un centenar de personas.

La intervención policial ha finalizado sobre las 11.40 horas, tras iniciarse pasadas las seis de la mañana, y fuentes de la investigación han informado a Europa Press que el operativo se ha desarrollado por "salubridad", debido a las deficientes condiciones sanitarias y de habitabilidad que tiene el lugar, así como por "seguridad", ya que, presuntamente, algunos de los 'okupas' que habitan las fábricas han cometido delitos y protagonizado incidentes.

En este sentido, la Ertzaintza ha informado de que ha localizado multitud de objetos de los que se investiga su procedencia, para precisar que ha necesitado tres furgonetas policiales para cargar con el material presuntamente robado.

El operativo ha comenzado a primera hora de este miércoles y en él han participado agentes de la Ertzaintza, Policía Local y Policía Nacional, que han procedido a la identificación de las personas que se encontraban en el interior de estos pabellones en desuso ubicados en el barrio vitoriano de Adurtza.

El dispositivo se ha saldado con la identificación de un total de 119 personas, de entre 17 y 57 años, 116 de origen magrebí, una de procedencia europea y dos de nacionalidad española. Una de ellas es menor de edad por lo que ha sido puesta a disposición de su progenitor.