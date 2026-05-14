PP denuncia "el declive industrial" de Bizkaia, con la Margen Izquierda como "principal víctima", y pide su recuperación

La secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, y el eurodiputado de PPE Raúl de la Hoz en un acto en Barakaldo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidente del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha denunciado "el declive industrial" del terrritorio vizcaíno, con la Margen Izquierda como "principal víctima", y ha exigido que se recupere el "músculo productivo". "No queremos una Margen Izquierda resignada a la decadencia, queremos una comarca líder, fuerte, industrial y con futuro", ha asegurado.

El Partido Popular de Bizkaia ha analizado este jueves en Barakaldo la situación del tejido económico-productivo del territorio en un acto que ha incluido la visita a una empresa del grupo ITP Aero, encabezada por la presidenta del partido en Bizkaia, Amaya Fernández, y en la que también han participado el eurodiputado Raúl de la Hoz y la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez.

En su intervención, Fernández ha denunciado el "proceso constante de desindustrialización" que, a su juicio, sufre Bizkaia y que tiene su reflejo más acusado en la Margen Izquierda, "histórico motor económico que hoy se ha convertido en un auténtico desierto industrial".

La dirigente popular ha subrayado que el peso de la industria "ha caído de forma sostenida" en las últimas décadas, "pasando de representar el 25% del PIB en los años 90 al 16,7% actual". "Los datos son demoledores y evidencian el fracaso de un modelo impulsado durante años por PNV y PSE-EE, que ha permitido el retroceso industrial del territorio", ha afirmado.

Amaya Fernández ha incidido en que esta tendencia es "aún más grave" en la Margen Izquierda, donde la industria "apenas supone ya el 9,8% del PIB". "La principal víctima de este declive es esta comarca, que ha sido abandonada", ha denunciado.

"EMPLEO PRECARIO Y PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES"

La presidenta de los populares vizcaínos ha advertido de que la sustitución de la industria por un sector servicios "de bajo valor añadido" está generando "precariedad, salarios bajos y menos oportunidades", especialmente para jóvenes y trabajadores.

En este sentido, ha destacado "la brecha" en las rentas del trabajo "Mientras la media en Bizkaia supera los 15.000 euros, en la Margen Izquierda se queda en poco más de 12.700, un 16% menos", ha advertido, para apuntar que, "cuando desaparece la industria, desaparecen también los empleos de calidad".

Frente a este escenario, Amaya Fernández ha defendido la necesidad de un cambio de rumbo que permita "recuperar músculo industrial, atraer inversión productiva y generar empleo estable y de calidad". "No queremos una Margen Izquierda resignada a la decadencia. Queremos una comarca líder, fuerte, industrial y con futuro", ha señalado.

LA INDUSTRIA, "CUESTIÓN ESTRATÉGICA"

Por su parte, el eurodiputado Raúl de la Hoz ha puesto el foco en el contexto europeo y ha asegurado que "Europa ha entendido que la industria vuelve a ser una cuestión estratégica". "Desde el Partido Popular Europeo estamos defendiendo una política centrada en la competitividad, la autonomía industrial y la simplificación regulatoria, porque la transición ecológica y tecnológica solo será viable si mantenemos una industria fuerte", ha explicado.

De la Hoz ha criticado la gestión de estos recursos en España, que ha calificado de "lenta, poco transparente y excesivamente politizada", en contraste con otros países que los están utilizando para reforzar su tejido industrial.

"Esta tiene que ser la legislatura de la competitividad industrial: menos burocracia, más apoyo a las empresas y más impulso a la innovación y al empleo de calidad", ha subrayado.