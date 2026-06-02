El PP homenajeará este miércoles en Durango a Pedrosa con motivo del 26º aniversario de su asesinato por ETA

BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP vasco homenajeará este miércoles en Durango (Bizkaia) al edil del Partido Popular Jesús María Pedrosa con motivo del 26º aniversario de su asesinato a manos de ETA. El acto conmemorativo se celebrará un día antes de que se cumpla el aniversario de la muerte de Pedrosa Urquiza.

El edil popular, afiliado a ELA, que había sido amenazado pero rechazó llevar escolta, falleció de un tiro en la nuca efectuado por un miembro de ETA, cuando regresaba a su domicilio.

En recuerdo del que fuera concejal en el municipio, el PP ha organizado este miércoles, a las 10.30 horas, una ofrenda floral en la placa colocada en su honor, junto a la ermita de Santa María Magdalena.

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, participará en el homenaje anual que celebra el PP de Bizkaia, y estará acompañado de la presidenta los populares vizcaínos, Amaya Fernández, y del concejal del partido en Durango, Carlos García.