Pradales celebra "el esfuerzo colectivo" para crear la Macrorregión Atlántica en momentos de "creciente polarización"

BILBAO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha celebrado este miércoles en Bruselas "el esfuerzo colectivo" realizado para crear la Macrorregión Atlántica en momentos de "gran incertidumbre y creciente polarización", en los que "la necesidad de cooperación y entendimiento mutuo es mayor que nunca". Además, ha reivindicado que las naciones sin estado, que han impulsado el proyecto, participen directamente en su estrategia y las decisiones que se tomen.

Pradales ha presentado el dictamen 'Una Macrorregión Atlántica', que ha sido aprobado en el 173º pleno del Comité Europeo de las Regiones celebrado en Bruselas,

En su intervención, en inglés y euskera, el Lehendakari ha destacado el papel de las regiones en la construcción de "una Europa más fuerte", y ha afirmado que la aprobación del dictamen marca "otro hito importante" en el camino hacia la creación de la Macrorregión Atlántica, "una ambición" en la que llevan años trabajando.

Imanol Pradales ha agradecido "el esfuerzo colectivo" que se ha realizado para ello y que "demuestra el firme compromiso de las regiones atlánticas con esta iniciativa" y su "determinación compartida de fortalecer aún más la cooperación en toda la zona atlántica para lograr una Europa más fuerte", precisamente, "en un momento de gran incertidumbre y creciente polarización, cuando la necesidad de cooperación y entendimiento mutuo es mayor que nunca".

"En lugar de construir puentes, vemos cómo se levantan muros. Oímos voces cada vez más fuertes que desafían los valores que Europa siempre ha defendido", ha señalado, para apuntar que, a través de esta iniciativa, se demuestra que es posible "un camino basado en el diálogo, el entendimiento y la búsqueda de puntos en común".

Pradales, que ha subrayado que los vascos no dudan de que Europa es su futuro, ha indicado que, desde el primer día, han participado en la construcción de la UE, y ha dicho que es su "responsabilidad reforzar paso a paso el proyecto europeo".

Tras recordar que el pasado mes de diciembre el Consejo Europeo invitó a la Comisión Europea a desarrollar antes de junio de 2027 una Estrategia para la creación de la Macrorregión Atlántica, ha manifestado que, de esta forma, se ha entrado "en una fase decisiva".

El Lehendakari ha remarcado que el Eje Atlántico cuenta con importantes activos, como "industria competitiva, puertos estratégicos, recursos energéticos, universidades y centros de investigación y, por supuesto, el activo más importante de todos, las personas".

Al mismo tiempo, ha explicado que también tienen "retos compartidos", como "la conectividad y competitividad, transición energética, cambio climático, reto demográfico o crisis migratorias". "Lo aprendido nos demuestra que muchos de estos retos traspasan nuestras fronteras y exigen respuestas compartidas", ha asegurado.

En su opinión, este enfoque conjunto es necesario para una mejor coordinación de su actividad y una mayor eficiencia, y ha manifestado que su punto de partida es la Estrategia Marítima Atlántica. "Y la futura Macrorregión Atlántica deberá ofrecernos un marco más amplio", ha añadido.

EL PAPEL DE LAS NACIONES SIN ESTADO

En todo caso, ha defendido que "las naciones sin estado, como Euskadi", tienen que tener "un papel claro", junto a los estados y las instituciones europeas. "Llevamos años impulsando esta iniciativa y debemos seguir participando directamente en la definición de la futura estrategia y en las decisiones que se tomen", ha aseverado.

Aunque ha admitido que "el camino está siendo largo" porque ya se lleva trabajando durante más de ocho años en la promoción de la Macrorregión Atlántica, ha incidido en "el paso decisivo" que supone la aprobación del dictamen, que es un espaldarazo a la Macrorregión y refuerza la dimensión territorial de la estrategia del futuro, además de reconocer el papel de las regiones y de las autoridades locales.

Imanol Pradales ha admitido que este camino se debe realizar, asimismo, con la aportación de los agentes económicos y sociales, porque la colaboración público-privada "es imprescindible para lograr un verdadero éxito".

Por último, ha vuelto a resaltar que, en estos días "de polarización e incertidumbre", se necesitan "más que nunca" iniciativas que fomenten la colaboración. "Para eso, creemos entre todos Europa. Y, hoy, es nuestra responsabilidad coger el testigo de los antecesores y avanzar por el mismo camino. En eso estamos", ha concluido.