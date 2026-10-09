Pradales pide a EH Bildu que movilice a sus alcaldes para que cedan suelo para construir 42.000 viviendas

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales (i), y el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha emplazado a EH Bildu a movilizar a sus más de cien alcaldes para que pongan a disposición del Gobierno Vasco suelo para construir más vivienda, dado que en los municipios gobernados por la coalición hay suelo potencial para construir 42.000 viviendas, 15.800 de ellas en régimen protegido. Por su parte, el portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha propuesto aprobar una ley vasca "para hacer frente a la especulación sin esperar a los decretos de Madrid".

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu sobre políticas de vivienda.

El portavoz de la coalición soberanista en el Parlamento, Pello Otxandiano, ha propuesto entablar un diálogo entre los grupos de la Cámara vasca "para negociar una ley vasca para hacer frente a la especulación inmobiliaria en estos momentos, sin esperar a lo que suceda con los decretos de Madrid".

En este sentido, y en referencia a los nuevos decretos sobre vivienda pendientes de votación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, ha subrayado la necesidad de "aprovechar el autogobierno vasco" para combatir el problema de acceso a la vivienda. "Hagamos valer nuestras capacidades, nuestras condiciones, las mayorías que existen en este Parlamento", ha manifestado.

Otxandiano ha subrayado, asimismo, la necesidad de acudir "a Madrid" de forma "conjunta" para reclamar las transferencias de competencias estatutarias pendientes de traspasar a Euskadi y para "defender un nuevo estatus político" la comunidad autónoma.

En su respuesta, Pradales ha recordado que la lucha contra la crisis de la vivienda "es una prioridad del Gobierno Vasco desde el primer día", y ha reprochado a Otxandiano que EH Bildu no apoyará la ley de medidas urgentes sobre vivienda impulsada por el PNV y el PSE-EE.

"MANO TENDIDA"

Además, ha reiterado que en los presupuestos vascos para 2027 se recogerán tres nuevas medidas relacionadas con la vivienda, por lo que ha señalado que su mano "sigue tendida" a EH Bildu para que apoyen las cuentas autonómicas.

Según ha recordado, en el proyecto presupuestario se ampliará la calificación de las viviendas protegidas en las zonas tensionadas, de forma que estos pisos "no saldrán al mercado libre", lo que "supondrá una garantía para las personas que residen en ellos".

Asimismo, en las cuentas se incluirá una previsión por la cual el Gobierno Vasco "tendrá prioridad en la compra o adquisición de la vivienda protegida", y dispondrá de la posibilidad de ceder suelos directamente al Fondo Social de Vivienda para la construcción de pisos protegidos.

"Sabemos que habrá que hacer esto y mucho más para solucionar este problema; y todos tenemos que mojarnos en todas las escalas institucionales", ha indicado, para añadir que es necesario habilitar "mucho suelo" y "construir mucho".

El lehendakari ha indicado que "construir vivienda depende fundamentalmente de los suelos que tienen los ayuntamientos a disposición", y ha subrayado que en Euskadi "hay un suelo potencial para construir 160.000 nuevas viviendas", de las que 42.000 están en municipios gobernados por EH Bildu.

"MÓJENSE"

Pradales ha emplazado a Otxandiano a movilizar a los alcaldes y alcaldesas de EH Bildu para que "pongan a disposición del Gobierno Vasco suelo para poder construir más vivienda protegida y más rápido".

"Vayamos de la mano, señor Otxandiano; mójense, pongan el suelo público y colaboren con el Gobierno para agilizar la construcción de vivienda asequible", ha solicitado al representante de la coalición soberanista, para añadir que esto es "lo mejor que podemos hacer juntos para afrontar el reto de la vivienda, para dar una respuesta de país por un futuro mejor".