Los precios industriales en Euskadi aumentaron en abril un 13,3% en tasa anual

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BILBAO 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Euskadi crecieron en abril un 13,3% respecto al mismo mes del año anterior, el tercer mayor incremento del Estado, según los datos hechos públicos por el INE.

En el conjunto del Estado, la tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general fue del 8,3% en el mes de abril, 5,2 puntos por encima de la registrada en marzo, mientras que la tasa mensual de los precios industriales fue del 1,7%.

El IPRI registró variaciones anuales positivas en todas las comunidades en abril. Las tasas más altas se dieron en Andalucía (21,8%), Región de Murcia (15,6%) y País Vasco (13,3%). Por su parte, Aragón (1,3%), Comunidad Foral de Navarra (1,5%) y Extremadura (1,8%) presentaron los menores aumentos.

Los precios industriales en Euskadi aumentaron en abril respecto a marzo un 1,8% y en el acumulado en los cuatro primeros meses del año un 12,5%.