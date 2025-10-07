Más nubosidad y descenso de las temperaturas, este miércoles en Euskadi

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología prevé para este miércoles en Euskadi algo más de nubosidad y descenso de las temperaturas. El viento soplará del oeste y del noroeste y las nubes irán ganando terreno con el paso de las horas.

Por la mañana todavía se abrirán claros y en muchas zonas el ambiente seguirá siendo soleado, pero durante la segunda mitad del día se espera un aumento algo mayor de la nubosidad y no se descartan algunas gotas en puntos de la vertiente cantábrica por la noche.

Las temperaturas máximas se situarán en torno a los 22 grados en el interior y los 20 grados en la costa, mientras que las mínimas rondarán los 7 grados en el interior y los 12 grados en la costa.