Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 3

Nubes y lluvia - EUROPA PRESS

BILBAO 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada similar a la del sábado, ya que desde la mañana se podrán producir chubascos, en general de carácter débil y disperso, pero será durante la tarde cuando las precipitaciones ganen en intensidad.

Estas lluvias pueden ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo y rachas intensas de viento.

El viento del sureste estará vigente todo el día en el Valle del Ebro, en cambio en la zona cantábrica será reemplazado durante la tarde por vientos de componente norte. El ambiente será un poco más fresco, sobre todo en la zona cantábrica.