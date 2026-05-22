El primer tramo de la pasarela All Iron llegará el miércoles de la próxima semana para su colocación en Erandio

Visita de Carlos Alzaga - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El primer tramo de la pasarela All Iron, la infraestructura ciclable y peatonal que unirá Barakaldo y Erandio, llegará el miércoles de la próxima semana para proceder a su colocación en Erandio, según ha informado este viernes el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, Carlos Alzaga, durante una visita a la empresa vasca Goros S. Coop., encargada de fabricar los elementos metálicos de la estructura.

Durante la visita, Alzaga ha conocido de primera mano el proceso de fabricación de esta infraestructura, considerada estratégica dentro de la apuesta foral por una movilidad "sostenible, accesible e inclusiva" y enmarcada en el desarrollo del Plan Territorial Ciclable de Bizkaia, ha informado la Diputación en un comunicado.

El diputado ha subrayado el carácter innovador de la pasarela, que ha definido como "un prototipo en su totalidad", tanto por su diseño como por su complejidad técnica.

La infraestructura contará con una planta curva, un alzado con pendientes y un vano central móvil dotado de un mecanismo propio de relojería, características que, según ha indicado, la convierten en una estructura singular desde el punto de vista de la ingeniería.

"A simple vista puede parecer una estructura sencilla, pero detrás hay un trabajo de enorme precisión en los planos de taller, en la fabricación, el traslado y el montaje", ha destacado Alzaga, quien ha puesto en valor el conocimiento técnico y la especialización industrial implicados en el proyecto.

Durante la visita se ha podido observar el avance de los distintos tramos de la pasarela, formada por partes fijas y móviles, y diseñada para garantizar la convivencia segura entre peatones y ciclistas, fomentando un uso "más equitativo" del espacio público y promoviendo una movilidad activa y saludable, han explicado.

La Diputación ha señalado que la pasarela All Iron forma parte de su estrategia para avanzar hacia un modelo de movilidad "más sostenible y vertebrador", con el objetivo de reducir el uso del vehículo privado, disminuir emisiones y facilitar los desplazamientos cotidianos entre municipios. Asimismo, Alzaga ha explicado que el tramo actualmente en fabricación representa "la primera pieza del puzle" de esta infraestructura.

Debido a las limitaciones del transporte especial, este primer tramo será trasladado dividido en dos piezas. La primera corresponde a un voladizo lateral de 32 metros de longitud y 15 toneladas de peso, mientras que la segunda es un cajón metálico de la misma longitud y aproximadamente 50 toneladas.

El operativo de traslado ha sido coordinado con la Ertzaintza para garantizar la seguridad durante el transporte y asegurar la llegada de ambas piezas en la madrugada del miércoles 27 de mayo.