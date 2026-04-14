El programa 'Zientziaz Blai' celebra nueva edición en Bilbao

BILBAO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Zientziaz Blai' celebrará una nueva edición en Bilbao desde el próximo día 23 con charlas, entrevistas, coloquios y un recorrido guiado en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y alrededores. Entre otros temas, se abordarán el auge de la inteligencia artificial, los retos educativos en la era digital y la relación entre geología e industria en esta ciudad.

Organizado por la asociación para la divulgación científica Logos elkartea, con la colaboración de la Cátedra de Cultura Científica de la EHU, el centro de investigación BCMaterials y la red comunitaria de los barrios de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala Ehunka, entre otros, 'Zientziaz Blai' busca "acercar el conocimiento científico a toda la ciudadanía, sin excepción, fomentando el diálogo entre expertos y sociedad en espacios cotidianos".

Con este objetivo, el evento acercará de nuevo este año la ciencia a los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. El ciclo comenzará el jueves, 23 de abril, en el espacio cultural Sarean con la actividad 'El auge de la IA en mi barrio'.

En esta cita, la ingeniera informática Lorena Fernández Álvarez, directora de identidad digital de la Universidad de Deusto, ofrecerá una charla sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. La sesión incluirá además una entrevista en directo basada en las preguntas, inquietudes y curiosidades de los vecinos del barrio.

El viernes, día 24, Hika Ateneo acogerá la sesión 'Ciencia y Sociedad: examen a la educación', con un formato de charlas breves seguido de coloquio. Cuatro especialistas de distintos ámbitos reflexionarán sobre los retos educativos actuales.

En concreto, Pablo Garaizar abordará el papel de la tecnología en el aula, Naroa Martínez analizará los errores de razonamiento en el alumnado de secundaria y su importancia en la vida cotidiana, Lucía Campo reflexionará sobre cómo enseñar a pensar en las aulas, en la era digital, y Andrea Khalfaoui tratará la convivencia intercultural en las aulas de educación infantil.

El programa se cerrará el domingo 26 con la actividad 'El Bilbao geológico e industrial", un recorrido guiado por los barrios altos de Bilbao y los alrededores de la ría. De la mano de Ekobideak, las personas asistentes podrán descubrir la geología del entorno, su relación con el desarrollo industrial de la ciudad y el impacto de estas características en la configuración del territorio.

Según han explicado los organizadores, todas las actividades de 'Zientziaz Blao' son gratuitas y abiertas al público hasta completar aforo.