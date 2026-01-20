El proyecto de la carretera interfábricas de Barakaldo comenzará en el segundo semestre con 8,5 millones de inversión

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, presentan el proyecto de recuperación de la carretera interfábricas. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Barakaldo tienen previsto comenzar en el segundo semestre de este año la transformación integral de la carretera interfábricas, en la que se invertirán 8,5 millones de euros y que permitirá "reforzar" la conexión urbana y la accesibilidad desde la A-8 en Barakaldo.

La Diputación y el Ayuntamiento suscribieron el pasado mes de noviembre un acuerdo de colaboración para "recuperar y modernizar" este "espacio emblemático e histórico" de Barakaldo, la antigua vía ferroviaria que unía las plantas de Sestao y Ansio de Altos Hornos de Bizkaia a través del barrio de Lutxana.

El proyecto prevé "una renovación completa" del ámbito, con una carretera de doble sentido, una nueva rotonda, accesos peatonales y ciclables -incluido un ascensor-, zonas verdes y nuevo arbolado, según han explicado ambas instituciones en la presentación de los diseños del proyecto de rehabilitación del entorno, en la que han participado la diputada general, Elixabete Etxanobe, la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, y el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga.

El objetivo de la remodelación es "reforzar la conexión urbana de Barakaldo tanto hacia la ría como hacia el entorno de BEC", además de mejorar la accesibilidad al municipio desde la A-8 mediante una reordenación del tráfico en la zona. La actuación configurará una nueva conexión con la antigua carretera BI-739, mejorando los accesos a la Alameda Serralta y al recinto ferial.

La intervención contará con una inversión total de 8,5 millones de euros, de los que la Diputación aportará 6 millones y el Ayuntamiento de Barakaldo, 2,5 millones. Se estima que las obras comenzarán en el segundo semestre de 2026 y se prolongarán 15 meses hasta el primer semestre de 2028.

Etxanobe y Del Campo han recorrido el entorno del túnel del rocódromo, cercano a la estación de Metro Bilbao en Ansio, uno de los puntos que experimentará "una notable transformación".

Según los diseños presentados, contará con una carretera de doble sentido y un paseo peatonal elevado que mejorará la integración urbana y la seguridad.

La intervención abarcará el tramo comprendido entre BEC y el campo de fútbol de Serralta e incluirá la renovación completa de la calzada para el tráfico rodado, la creación de aceras amplias y la habilitación de unos 240 nuevos aparcamientos, dispuestos en línea y en batería. Además, se proyecta la construcción de una rotonda en la intersección de la Alameda Serralta con la calle Andikollano, con el objetivo de aumentar la seguridad vial.

ASCENSOR Y BIDEGORRI

Entre los elementos del proyecto figuran también un nuevo ascensor y escaleras para mejorar la conexión entre Serralta y Cruces, un entorno en desarrollo con la construcción de nueva vivienda, han destacado desde Diputación y Ayuntamiento. En esta zona, además, se suprimirá el paso peatonal subterráneo bajo Alameda Serralta.

Por otro lado, se creará un bidegorri de un kilómetro de longitud, que enlazará con las demás vías ciclables del municipio. El nuevo paseo contará con alumbrado y servicios renovados, así como con nuevo arbolado y vegetación -59 árboles y más de 1.800 plantas- a lo largo de todo su recorrido.