Proyecto de corredor de hidrógeno de Enagas contempla en Euskadi un trazado de 163 kilómetros por 50 municipios vascos

El lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, durante la presentación de la Red Troncal de Hidrógeno en Euskadi de Enagás, en el Puerto de Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de corredor de hidrógeno de Enagas contempla en Euskadi un trazado de 163 kilómetros de tuberías, que discurrirá por 50 municipios vascos y estará dividido en dos tramos. Las obras se inician en 2028, finalizarán en 2030 y movilizará 400 millones de euros de inversión en esta primera fase. La segunda conectará Euskadi con Francia para transportar el hidrogéno verde producido en España hacia Europa.

La gestora de la red de gaseoductos española ha dado a conocer este lunes en el Puerto de Bilbao la Red Troncal de Hidrógeno en Euskadi, un acto que ha contado con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales; el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri; el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard Payeras; el consejero de Industria, Mikel Jauregi Letemendia, y el director general de la Autoridad Portuaria, Antonio Aiz Salazar.

Para dar a conocer esta red troncal, Enagás ha diseñado el Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP), con el que recorrerá 13 comunidades autónomas y más de 500 municipios y que ha dado a conocer este lunes en la infraestructura portuaria vizcaína ante representantes del ámbito institucional e industrial del Euskadi, incluidos alcaldes de los diferentes municipios por los que discurrirá la red de hidrógeno.

En palabras del consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, la futura red convertirá a Euskadi, dentro del Eje de la Cornisa Cantábrica, en "un centro neurálgico del mercado del hidrógeno, con un potencial nodo de agregación en la proximidad de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, donde se agrupan futuros proyectos de producción y consumo".

Asimismo, ha destacado que "Euskadi ya es hoy un hub energético e industrial clave en Europa y con este proyecto reforzará este posicionamiento gracias a su rol crucial en la Red Troncal de Hidrógeno".

Según ha subrayado, a través del Plan de Participación Pública los municipios, administraciones y la ciudadanía vasca contribuirán al desarrollo de la infraestructura ya que, tal y como ha defendido, "el hidrógeno verde tendrá un impacto económico y social muy relevante en Euskadi".

PROCESO DE ESCUCHA ACTIVA

Enagás ha activado este proceso de escucha activa en las comunidades autónomas implicadas, que en Euskadi se abre el 18 de noviembre en Muskiz y concluirá el 19 de diciembre, en una etapa de consulta en la que instituciones, empresas, grupos vecinales y particulares podrán aportar sugerencias y preocupaciones sobre el diseño de esta infraestructura.

El proyecto, tal y como han resaltado tanto Imanol Pradales como luego Mikel Jauregi, contribuirá al cumplimiento de la Estrategia Vasca del Hidrógeno, que prevé la producción de 100.000 toneladas de hidrógeno verde y hasta 300 MW de electrólisis al año para 2030.

El Lehendakari ha defendido "la necesidad de avanzar en la descarbonización lo más rápidamente posible del modelo económico y de desarrollo vasco, sin perder competitividad" porque "nos jugamos nuestro empleo, la cohesión social, el progreso tecnológico y el equilibrio ambiental" y "nuestra autonomía estratégica".

Durante su intervención, Pradales ha recordado que Euskadi está dando pasos para situarse en la vanguardia de esta transformación y ha apuntado que "el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno es una de las apuestas estratégicas de Euskadi". "Este proyecto está alineado perfectamente con esta prioridad, ya que plantea una red de 163 kilómetros de ductos que conecte los principales polos industriales de Euskadi con centros de producción de hidrógeno", ha agregado.

Sin embargo, ha advertido de que "producimos poca energía, pero consumimos mucho, principalmente combustibles fósiles e importamos de fuera en un contexto cada vez más incierto".

Por ello, ha asegurado que Euskadi tiene "un gran reto entre manos: descarbonizar lo más rápidamente posible nuestro modelo económico y de desarrollo, sin perder competitividad, es decir, realizar una descarbonización inteligente".

Según ha avisado, "nos jugamos nuestra autonomía estratégica; este es el rumbo fijado por Europa a través del 'Clean Industrial Deal' y, ha proseguido, "esta red aprovecha las sinergias con las infraestructuras actuales y se complementa además con otros proyectos en perspectiva, como el que dará conexión al Valle de Ayala, o con el ducto Bergara-Irún".

Dicho esto, ha ratificado la voluntad decidida del Gobierno Vasco por participar activamente en el desarrollo de esta red a través del Ente Vasco de la Energía. Un objetivo también destacado por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, quien ha subrayado que este proyecto "es un paso más que va a situar a Euskadi en el liderazgo europeo en la transformación energética de la industria a través del desarrollo de esta fuente energética".

Jauregi ha añadido que "en Euskadi apostamos por nuevas infraestructuras energéticas y la descarbonización inteligente, combinando así la reducción de nuestras emisiones con una mayor competitividad de nuestra Industria".

A su entender, esta nueva infraestructura permitirá sustituir el gas por el hidrógeno verde para descarbonizar nuestra industria y disponer de la energía que necesita para descarbonizar y ganar competitividad".

Jauregi ha destacado en su intervención el alineamiento del proyecto con el Plan de Industria Euskadi 2030 del Gobierno Vasco, así como con las estrategias europeas y de cara a cumplir con los objetivos de cero emisiones netas a 2050. También, ha proseguido, "aporta mayor garantía de suministro que mejora la soberanía energética de Euskadi" y "nos sitúa como referente de la descarbonización a nivel europeo".

"Creemos en la descarbonización inteligente, avanzando en la transición energética y ganando en competitividad; con un mix energético que, si bien implica electrificación, también otras tecnologías limpias como el hidrógeno verde", ha asegurado el consejero.

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha apuntado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, ha movilizado ya más de 3.000 millones de euros en ayudas para el desarrollo del hidrógeno renovable, apuesta materializada ya en más de 100 proyectos, nueve de ellos en Euskadi, que están movilizando unos 6.000 millones en inversión.

Tal y como ha resaltado, "el potencial de estos proyectos, grandes y pequeños, se desplegará cuando estén interconectados entre sí con la red troncal de hidrógeno, que actuará como el eje vertebrador del sistema".

Groizar ha explicado que la red troncal contempla en Euskadi un trazado en dos ramales, uno de 38 kilómetros, entre Reocín y Arrigorriaga y otro, de 125 kilómetros, entre Arrigorriaga y Haro. Según ha precisado, el 80% de este trazado va a discurrir en paralelo a la infraestructura gasista ya existente, lo que minimiza el impacto ambiental de la nueva infraestructura.