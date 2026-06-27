PSE cree que PNV ha sido "desleal" con su socio de Gobierno y la sociedad vasca en la reforma para 'blindar' el euskera

Pleno del Parlamento vasco - JAVIER MARTIN

BILBAO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE ha considerado el comportamiento del PNV en la reforma de la Ley de Empleo Público "profundamente desleal e irresponsable con sus socios de gobierno y con gran parte de la sociedad de Euskadi", porque "ha preferido sacar adelante una reforma con EH Bildu por miedo a que le superen el próximo ciclo electoral antes de preservar un consenso del año 2024".

En un debate en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, parlamentarios vascos han valorado la aprobación, este pasado jueves, de la modificación de la Ley de Empleo Público Vasco impulsada por el PNV con el objetivo de reforzar las garantías jurídicas de los requisitos lingüísticos establecidos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), que salió adelante gracias a la abstención de EH Bildu, mientras que el PSE-EE, socio de los jeltzales en el Gobierno Vasco, votó en contra junto a PP, Sumar y Vox.

El parlamentario del PNV Jonatan Moreno ha defendido que el cambio legal aprobado "supone garantizar los derechos lingüísticos" y es "una vía adecuada, efectiva y técnicamente prudente para dar seguridad jurídica a los procesos de OPE que se han venido produciendo en estos últimos tiempos y que han sufrido varapalos judiciales de alguna manera".

"Es una vía que nos va a ayudar a solventar a dar seguridad jurídica, a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía a que se le atienda en Euskera y el derecho de las personas a acceder a una plaza de empleo público y, sobre todo, dotar de seguridad jurídica a todos estos procesos en los que no tenemos que olvidar que hay miles de personas implicadas y que necesitan poder hacerlo con garantías", ha reiterado.

Además, ha asegurado que el PNV no plantea "exclusiones" ni renuncia a "acuerdos amplios", por lo que están "abiertos a evaluar cómo funciona esto y buscar una solución desde una base mucho más amplia".

Por su parte, desde EH Bildu, el parlamentario Josu Aztiria ha considerado la modificación de la Ley de como "uno de los hitos políticos más importantes y relevantes de esta legislatura" y ha destacado "la dimensión y el alcance políticos logrado entre el PNV y EH Bildu", que, a su entender, supone, "un punto de inflexión crucial en una legislatura que se ha caracterizado por una dinámica de bloques, donde no se ha querido pactar o acordar nada de nada con EH Bildu".

Por ello, ha insistido en que el hecho de que "hayamos empezado a transitar desde una política de bloques hacia una política más inclusiva es un paso importante que eleva el debate político y aumenta la calidad democrática del Parlamento". "Y si bien en tiempos oscuros y tenemos retos inmensos, no hay otra que cooperar, llegar a acuerdos amplios y programas de mínimos", ha subrayado.

Tras advertir que vivimos "tiempos oscuros y con grandes retos en materia euskera, con una batalla cultural brutal contra la euskera que no cesa y que no va a cesar", ha afirmado que "quedarse donde estábamos no era una opción", por lo que EH BIldu ha hecho "todo lo posible para que hubiera un acuerdo de país en un elemento tan nuclear para nuestra construcción nacional y nuestra cohesión social".

Aztiria, que cree este acuerdo "se deberá de ampliar también al PSE y a la izquierda confederal", también ha justificado la abstención de EH Bildu para evitar "un escenario de tierra quemada", porque, "teniendo una inmensa mayoría abertzale y euskalzale en el Parlamento como la que tenemos, estando de acuerdo en los objetivos y habiendo dos proposiciones de ley, que ninguna saliera adelante hubiera sido una gran irresponsabilidad y un error y no lo podíamos permitir".

"PUNTO DE INFLEXIÓN"

El parlamentario socialista Adrián Fernández cree que el acuerdo de PNV y EH Bildu, "ha sido, sin duda, un punto de inflexión", al tiempo que ha denunciado el intento de plantear "un debate que es falso", porque, según ha precisado, "el debate no es si se está a favor del euskera o no se está a favor del euskera".

Tras subrayar que, en el PSE-EE, llevan "más de 40 años demostrando con hechos que estamos a favor del euskera", ha dicho que el debate es "cómo garantizamos los derechos lingüísticos sin generar inseguridad jurídica y garantizando los derechos de las personas trabajadoras y de toda la ciudadanía".

Fernández ha defendido que "cualquier persona que quiera relacionarse con la administración lo pueda hacer en euskera exactamente igual que defendemos que lo pueda hacer en castellano", pero ha considerado que es "perfectamente compatible afirmar que para lograr eso no es necesario ni perfilar el 100% de las plazas, ni exigir el C2 o el C1 en la mayoría de ellas".

En ese sentido, ha considerado que el comportamiento que ha tenido el PNV ha sido "profundamente desleal e irresponsable, no solo con sus socios de gobierno, sino también con gran parte de la sociedad de Euskadi" porque "ha preferido sacar adelante una reforma con EH Bildu por miedo a que le superen el próximo ciclo electoral antes de preservar un consenso del año 2024".

El PSE-EE, en cambio, ha tenido "una posición 100% responsable". "Hemos negociado durante meses, hemos hecho propuestas, hemos mantenido la discreción y, cuando vimos que aquello no tenía recorrido, lo dijimos con total lealtad", ha destacado, para señalar que "esa es la diferencia entre hacer política o hacer política pensando en los intereses partidistas".

En cuanto a EH Bildu, ha recordado que, "durante meses calificó esta reforma del PNV de parche, de insuficiente, de técnicamente inviable, diciendo que no resolvía el problema y que los expertos tampoco defendían que iba a resolver el problema, y, de repente, después de este acuerdo político a última hora, pues esta misma reforma pasa a ser ahora supuestamente adecuada y técnicamente prudente".

En ese sentido, ha advertido que, "cuando se dan estos bandazos, la sensación con la que se queda la ciudadanía es que el criterio ya no es técnico ni jurídico, sino puramente de oportunidad política y eso no solo no fortalece la política lingüística, sino que la debilita".

Por último, tras afirmar que "no hay ninguna ofensiva judicial contra la euskera", se ha preguntado si "una política lingüística sólida puede plantearse con tan solo 27 votos a favor de 75 parlamentarios".

PROBLEMA DE LA INTERINIDAD

Por su parte, la parlamentaria del PP Muriel Larrea ha apuntado que "el 38,5% de los trabajadores de la Administración Pública en Euskadi son interinos, el porcentaje más alto de toda Europa", y se ha preguntado si con la reforma aprobada "se va a solucionar este problema, se va a dar más estabilidad laboral a nuestros trabajadores y va a haber una mejor atención en la Administración Pública".

Larrea ha advertido que "una cosa es garantizar los derechos lingüísticos, y ahí, al Partido Popular, siempre nos van a encontrar, y otra cosa muy distinta es convertir la administración en una maquinaria de selección ideológica, social y lingüística".

Tras advertir que la administración "no necesita más ideología", sino "menos interinidad, más agilidad, mejores servicios públicos, oposiciones que no acaben en tribunales y procesos que no se conviertan en una gincana ideológica", ha asegurado que, "mientras PNV y EH Bildu hablan de blindar el euskera, la gente habla de vivienda y de llegar a final de mes, no hablan de si les van a atender en euskera o no, porque ese derecho tiene que ser solventado por la administración vasca".

Larrea ha afirmado que "el PNV juega a ser más Bildu que Bildu y ahí pierden la jugada y se generan debates que no están en la sociedad, que no están en los problemas de los vascos".