Debate electoral en ETB2 - ETB

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE, el PNV, EH Bildu y Frente Amplio-Fronte Zabala ven en "peligro" el autogobierno y los derechos de los vascos si tras las elecciones del próximo domingo se forma un Gobierno PP-Vox, que, a su juicio, vendrá "con la motosierra", lo que ha sido rechazado de plano por el PP.

ETB2 ha ofrecido este martes por la noche un debate electoral a cinco, en el que han participado Patxi López (PSE-EE), Maribel Vaquero (PNV), Oskar Matute (EH Bildu), Esther Martínez (PP) y Lander Martínez (Frente Amplio).

En el primero de los bloques del debate, destinado a hacer un análisis de lo que está en juego el próximo 29N, López ha asegurado que en estas elecciones los vascos se juegan "todo". "Si no votamos para que siga habiendo un gobierno progresista de la mano de Pedro Sánchez, llegará la coalición del Partido Popular y Vox, Abascal y Feijóo, y llegarán con la motosierra. Y no lo digo para asustar, porque esto es una realidad allí donde gobiernan", ha asegurado.

El candidato socialista ha advertido que "allí donde gobiernan, ha vuelto la censura prohibiendo obras de teatro". "Llaman basura a los que representan y defienden a los trabajadores, se han cargado la Ley de Memoria, las políticas de igualdad, recortan los servicios públicos, y esto no ha hecho más que empezar con ellos", ha reprobado.

López ha recordado que el PP en Gipuzkoa para el Senado no se presenta y ha pedido "directamente el voto para Vox". "Luego, que no nos cuente cuentos de que van a moderar a Vox. Ellos son Vox y traen las políticas de la extrema derecha también a Euskadi", ha aseverado.

Por eso, ha explicado que, cuando avisan que "corre riesgo el autogobierno, es verdad". "Vox no solo no cree en el autogobierno, es que se lo quiere cargar. Prefiere una España una grande y libre. Y en eso avanzan cuando deciden las políticas donde gobierna el Partido Popular con Vox. Eso es un peligro para nuestra tierra", ha considerado.

Ha señalado que esta es la alternativa que "pretende llevarnos a un tiempo pasado y oscuro al que no queremos regresar, recortando derechos, recortando libertades, y haciendo política para unos pocos, para los de siempre, para transformar las necesidades públicas en negocios privados".

"ESTÁ EN JUEGO EUSKADI"

Por su parte, Maribel Vaquero, cabeza de lista jeltzale por Gipuzkoa, ha alertado de que "lo que está en juego es Euskadi", y ha explicado que el PNV se dedica "a atajar la multirreincidencia, bajar el precio de la cesta de la compra, a buscar soluciones". "Y lo hacemos defendiendo nuestro gobierno, protegiendo la Casa Vasca. Esto, sin el PNV en Madrid, no se hace, somos la póliza de seguros de la Casa Vasca", ha remarcado.

Vaquero ha señalado que su prioridad es "defender a Euskadi pase lo que pase y gobierne quien gobierne". "Nos jugamos que Euskadi sea respetada y escuchada, y no es fácil y menos aún con el PP y Vox en la Moncloa", ha añadido.

Según ha avisado, Vox propone "un solo gobierno y un solo parlamento para toda España", y que acepta el PP porque se presentan juntos juntos en Araba y en Gipuzkoa", en el Senado. "Nuestro autogobierno, instituciones vascas y Concierto Económico y los derechos que nos corresponden como pueblo son nuestros principios irrenunciables", ha aseverado. Por ello, se ha comprometido a que el Grupo Vasco sea "la primera línea de defensa en Euskadi, para que esto no se vulnere".

Vaquero ha dicho que no quieren que se reproduzca en Euskadi "el guirigay que tienen montado en Madrid". "Si quieren trasladar estos debates a Euskadi y poner en riesgo nuestra forma de hacer política, que no cuenten con el PNV. Si alguien quiere confrontación, pancartas y eslóganes, que no cuente con nosotras", ha indicado.

A su juicio, "el guirigay ni construye casas, ni paga pensiones, ni baja precios, ni asegura los empleos, ni crea arraigo de la industria vasca". "En Euskadi lo que queremos es diálogo, estabilidad, presupuestos, colaboración público-privada. Esta es la única forma que entendemos el PNV de hacer política", ha subrayado.

LAS ELECCIONES, UN REFERÉNDUM

El número uno de las listas de EH Bildu por Bizkaia a la Cámara baja, Oskar Matute, ha resaltado que el 29 de noviembre "no son unas elecciones más", sino que tienen "un carácter casi de referéndum". "Nos estamos jugando ir hacia el futuro, seguir avanzando en un escenario democrático con sus imperfecciones, pero democrático, o ir hacia un camino de involución y de autoritarismo", ha insistido.

Desde este punto de vista, cree "evidente que no da igual quién gobierne". "Nosotros creemos que hay que tener voces vascas en Madrid para defender nuestros derechos, para ser la garantía de seguir avanzando en derechos y libertades", ha apuntado.

Matute ha abogado por "una intervención potente para garantizar el derecho a la vivienda frente a la especulación", por cuidar a los pensionistas, así como por "una revalorización de los salarios y aumento de un SMI propio".

También ha sugerido, que ante un Gobierno de PP y Vox, "toca remar todos juntos". "Por eso, nosotros no planteamos una confrontación entre partidos vascos que podemos defender el autogobierno, que este país pueda desarrollarse a través de sus propias potencialidades, garantizando más derechos y blindando más libertades".

A su juicio, se trata de luchar "contra el bloque reaccionario, contra un PP y Vox que quieren llevarse por delante todo lo construido", y ha aclarado que la sociedad vasca no quiere que "se ayusice la política vasca", que es la de buscar "la crispación continua".

PP

Esther Martínez, candidata vizcaína del PP, ha admitido que estos comicios son "trascendentales" pero "para que los vascos puedan vivir mejor". "Una de cada cuatro familias que en el año 2019 se consideraban de clase media, a día de hoy se consideran de clase baja o pobre. Se ha multiplicado por seis el número de familias que se declaran de clase baja o pobre", ha avisado.

En su opinión, hay en Euskadi un "declive económico", la sociedad vasca "paga más y recibe menos, luego hay que bajar impuestos". Asimismo, ha añadido que hay un "declive en el bienestar". "Tiene que merecer la pena trabajar y las ayudas tienen que ser para quien no puede, no para quien quiere", ha señalado.

La dirigente del PP ha incidido en que, desde que gobierna Pedro Sánchez, "todos" están "peor" y no se ha "solucionado nada". "La seguridad está comprometida en nuestras calles y en nuestras fronteras", ha planteado. Sobre la migración, ha defendido que "sería mucho mejor los contratos en origen y una relación privilegiada con hispanoamérica".

Martínez ha dicho que se está diciendo "una sartas de mentiras" y ha asegurado que su formación "siempre" ha defendido "las instituciones de autogobierno" y el Concierto Económico.

FRENTE AMPLIO

Para Lander Martínez, "si algo se decide este domingo es quién tiene el volante, si la extrema derecha" o un gobierno progresista. "Mientras hay quienes quieren aplicar la motosierra a lo público, recortar todo lo conseguido, y el PSOE tiende a frenarse cuando gobierna en solitario, nosotros tenemos prioridades irrenunciables: estar en el Consejo de Ministros, blindar el derecho a la vivienda frente al rentismo, reducir la jornada laboral y reforzar los servicios públicos", ha citado.

Martínez también ha planteado los comicios como "un referéndum, con dos ejes principales, el de vivienda o especuladores, vivienda o rentismo; y el de democracia o barbarie".

"Lo que tenemos enfrente no es simplemente una opción de turnismo, sino a un PP que ha decidido abducir todas las ideas de Vox y criminalizar a todos y cada uno de los colectivos vulnerables", ha manifestado. En su opinión, pretenden "un país en blanco y negro, monocolor, uniforme".