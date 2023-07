Publicada 'El canto de Lamia', segunda entrega de la saga 'Los crímenes de Getxo', de la escritora Haizea López

Supone la novela número 130 de la autora vizcaína, que hasta hace dos publicaba con pseudónimos



BILBAO, 30 Jul.

La joven escritora vizcaína Haizea López ha publicado su novela número 130, 'El canto de Lamia', segunda entrega de su saga 'Los crímenes de Getxo', que dos años después ha tenido segunda parte y sale a la venta tanto en edición digital como en soporte de papel este próximo lunes, 31 de julio.

La autora ha escrito una novela negra que se desarrolla en el municipio de Getxo, con conexiones con la mitología, las raíces y la cultura tradicional vasca, como ha hecho en sus últimas publicaciones.

"Los personajes mitológicos de Zezengorri, ese toro de fuego que es la mascota de Mari y las lamias, van a ser claves en el caso que aparece en la novela", ha explicado la autora, en declaraciones a Europa Press.

Fue precisamente con la primera novela de esta serie con la que Haizea abandonó los pseudónimos de Christian Martins y Búho, con los que había publicado hasta la fecha, para publicar por primera vez bajo su nombre, descartado en un principio por sus editores por no ser "comercial".

'El canto de Lamia' llega apenas tres meses después de que Haizea publicara 'Hija de la lluvia', que le llevó de promoción por todo el Estado. "Intento centrarme en cada novela cuando estoy con ella, pero cuando estaba promocionando 'Hija de la lluvia' estaba también con esta novela, que va a seguir caminando paralelamente a 'El canto de Lamia', que ya estaba ahí. Tenía el secreto guardado", ha explicado.

Según recoge la sinopsis de la obra, los suboficiales de policía Ibarguren y Etxaniz vuelven para investigar el asesinato de Aitor Zabala, un chico que ha aparecido asesinado en la cala del Puerto Viejo de Getxo con una amenaza en el bolsillo del pantalón: "O pagas, o mueres. Zezengorri". Además, la hermana melliza de la víctima, Lamia, está desaparecida y cada minuto de la investigación cuenta si pretenden encontrarla con vida.

"Getxo da mucho de sí por sus escenarios, da mucho juego: playas, acantilados, bosques... la saga de Los crímenes de Getxo está quedando muy bonita", ha apuntado la escritora, para añadir que "esta entrega es mucho más negra que la anterior, creo que va a gustar mucho, va a un ritmo muy rápido".

La autora considera que la saga esta saga de 'Los crímenes de Getxo' va "para largo". "No he pensado cuántas entregas haré, son libros autoconclusivos y sus personajes me están dando para mucho y al final de 'El canto de Lamia' se da a entender que va a haber una tercera entrega y no se descarta una cuarta, una quinta... o infinitas. Estoy disfrutando mucho con ellos", ha dicho.

Preguntada por el origen de tantas tramas y personajes diferentes, ha afirmado que surgen y aparecen en su mente. "Tengo una historia en la cabeza, unos personajes... a veces te falta uno o un ingrediente que complete la historia y de repente paseando o jugando con mi hija de repente digo ¡lo tengo!, se me queda borboteando y, si no lo escribo, se va a quedar ahí borboteando", ha indicado.

Haizea también trabajó romance y erótica, aunque ahora está más centrada en novela negra y suspense. "En 'El canto de Lamia' vamos a ver algo de todo ello", ha avanzado.

La novela se presenta al Premio Storyteller de Amazon 2023. La precuela 'La cueva de Mari' "tuvo muy buena acogida, estuvo muy cerca de entrar", pero no resultó ganadora. Ahora probará suerte con la segunda parte de 'Los crímenes de Getxo'.