El Puerto de Bilbao y Mercabilbao llevan la logística hortofrutícola a Fruit Attraction 2026

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercabilbao y la Autoridad Portuaria de Bilbao estarán, del 6 al 8 de octubre, en Fruit Attraction 2026, la feria internacional de referencia del sector hortofrutícola, que se celebra en IFEMA Madrid y que reunirá a más de 2.400 empresas y 121.000 profesionales de cerca de 152 países para conocer las últimas tendencias y soluciones en frutas y hortalizas.

Según han destacado desde Mercabilbao y la Autoridad Portuaria de Bilbao, para la capital vizcaína es "la oportunidad de mostrar cómo su puerto y su mercado mayorista trabajan mano a mano para ofrecer soluciones rápidas, seguras y eficientes a todos los agentes de la cadena hortofrutícola".

El Puerto de Bilbao, por un lado, dará a conocer su infraestructura, sus servicios y las oportunidades que ofrecen sus dos nuevas conexiones directas en contenedor con América, concretamente con la costa oeste de Sudamérica y con Canadá. Estos servicios refuerzan el gran número de líneas marítimas que le conectan a cerca de 900 puertos del mundo, con gran presencia en Reino Unido e Irlanda y el norte de Europa.

A todo ello se unen otras ventajas competitivas, como los servicios ferroviarios semanales de contenedor con depots distribuidos en las provincias de Álava, Barcelona, Burgos, Guadalajara, Huesca, La Rioja, Madrid, Murcia, Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza. Todo ello permite un transporte más sostenible que el transporte por carretera, alineándose con los objetivos europeos de descarbonización.

Para el director de Operaciones, Comercial y Logística de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Andima Ormaetxe, Fruit Attraction es una cita importante, "ya que nos permite estar cerca de uno de los sectores que más necesidad tiene de cadenas lógicas eficientes, fiables y ágiles". Además, ha añadido, es "un punto de encuentro privilegiado para estar al día de las tendencias emergentes que impulsan el desarrollo, promoviendo la sostenibilidad y la innovación".

Para Mercabilbao, Fruit Attraction "no es solo una feria profesional, es un espacio para compartir experiencias, conocer tendencias globales y conectar con socios de todo el mundo", ha señalado el director general de Mercabilbao, Aitor Argote. "Cada encuentro nos permite mejorar nuestros servicios e impulsar la innovación en la logística", ha destacado.

Argote ha indicado que, "en un contexto marcado por el cambio climático, la volatilidad de los mercados y la creciente necesidad de avanzar hacia cadenas de suministro más sostenibles y resilientes, la colaboración y el intercambio de conocimiento resultan más necesarios que nunca". Ferias como Fruit Attraction, ha resaltado, "permiten identificar nuevos desafíos, compartir soluciones innovadoras y anticiparse a las transformaciones que están redefiniendo la producción, el transporte y la distribución de alimentos a escala global".

En ese sentido, ha apuntado que "la estrecha colaboración con la Autoridad Portuaria de Bilbao permite ofrecer un servicio integral y coordinado, que abarca todo el proceso logístico: carga, transporte, almacenamiento y entrega".

"Esta cooperación no solo mejora la eficiencia de la cadena de suministro, sino que también refuerza la competitividad del sector hortofrutícola, posicionando a Mercabilbao como un hub logístico estratégico de referencia internacional", ha concluido.