El Puerto Deportivo de Getxo mejorará los sistemas de control y mantenimiento con el apoyo técnico de EKP

Puerto Deportivo de Getxo (Bizkaia) - MIKEL ARRAZOLA

BILBAO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto Deportivo de Getxo mejorará los sistemas de control y mantenimiento con el apoyo técnico de Euskadiko Kirol Portuak (EKP), según el protocolo suscrito entre la sociedad pública Puerto Deportivo El Abra-Getxo y el ente público dependiente del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, con el objetivo de introducir mejoras en la gestión integral del puerto deportivo.

El acuerdo, presentado este martes en el Consejo de administración del Puerto Deportivo de Getxo, permitirá realizar, en una primera fase, un diagnóstico técnico de los procesos actuales, identificando posibles mejoras en ámbitos como el mantenimiento de infraestructuras, la gestión de instalaciones o los procedimientos de contratación.

A partir de ese análisis, EKP aportará sus modelos de trabajo para implantar protocolos normalizados de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, así como listas de comprobación (checklists) para el control del estado de las instalaciones, el seguimiento de incidencias y la planificación de actuaciones, según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

En materia de contratación, la asistencia técnica se centrará en mejorar aspectos como la definición de necesidades, la estructuración de expedientes o los criterios técnicos de los contratos, con el objetivo de "reforzar la eficiencia, la transparencia y el control en la ejecución de los servicios", ha indicado la Consejería.

El protocolo incluye también un sistema de seguimiento periódico, mediante reuniones técnicas e informes, que permitirá evaluar el grado de implantación de las mejoras y ajustar los procesos de forma continua.

"Este acuerdo permite aplicar en Getxo herramientas que ya funcionan en otros puertos, como sistemas de control del mantenimiento o modelos más eficaces de contratación", según ha subrayado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

Asimismo, el Departamento participará de forma activa en el proceso de definición del futuro del puerto de Getxo a través del Máster Plan estratégico liderado por la Autoridad Portuaria de Bilbao, aportando su conocimiento y experiencia en gestión portuaria en general y náutico-recreativo en particular con el objeto de transformar, revitalizar y reforzar el puerto de Getxo como infraestructura náutico-deportiva de referencia en el arco atlántico europeo.

El acuerdo tiene carácter exclusivamente técnico y no implica cambios en la gestión del puerto, que seguirá siendo responsabilidad de la sociedad pública de Getxo. Tampoco conlleva coste económico adicional ni la incorporación de personal entre las entidades.

"Se trata de mejorar cómo se hacen las cosas, no de cambiar quién las hace, aprovechando la experiencia acumulada en la red de puertos deportivos de Euskadi", ha añadido Amaia Barredo.

El protocolo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y se creará una comisión de seguimiento para coordinar y evaluar su desarrollo.