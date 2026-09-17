El ramal de salida de la AP-8 en Zarautz se cierra a vehículos provenientes de Bilbao el lunes por la tarde

SAN SEBASTIÁN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ramal de salida de la autopista AP-8 en Zaratz (Gipuzkoa) se cerrará para los vehículos provenientes de Bilbao el lunes por la noche por obras.

En un comunicado, la Diputación foral de Gipuzkoa ha indicado que, con motivo de las obras de la conexión de la N-634 con el polígono Errotaberri por Asti, tramo de la variante de Zarautz, durante la noche del 21 al 22 de septiembre, se prevé realizar trabajos de asfaltado que ocasionarán el corte total del ramal de salida AP-8-38-2-S (salida de Zarautz para los vehículos provenientes de Bilbao).

Los trabajos se desarrollarán la desde las 21.00 horas del lunes 21 de septiembre hasta las 05.30 horas del martes 22 de septiembre. En el horario indicado, se prevé realizar el corte total del citado ramal, de forma que los vehículos que circulen por la AP-8 en sentido San Sebastián y quieran acceder a Zarautz, Orio o Getaria, lo tendrán que hacer a través del enlace de Zestoa/Zumaia (AP-8-48) y después por la GI-632 y N-634, o realizar un cambio de sentido en Aritzeta (GI-20-14) para salir posteriormente en las salidas de Orio y Zarautz de sentido Bilbao.

Además, el día 29 de septiembre, se prevé poner en servicio el primer subtramo del Proyecto revisado de conexión de la N-634 con el polígono Errotaberri por Asti, tramo de la variante de Zarautz que abarca el tramo comprendido entre la nueva glorieta de salida de la autopista y la conexión con el polígono de Abendaño.

Ese mismo día, una vez habilitado el nuevo vial, se cerrará al tráfico el actual ramal de salida para proceder a su ampliación. Estos trabajos tendrán una duración aproximada de dos meses, durante los cuales, los vehículos que circulen por la AP-8 en sentido San Sebastián y quieran acceder a través de la salida de Zarautz a las localidades de Zarautz, Orio o Getaria lo tendrán que hacer a través del nuevo vial y por la trama urbana de Zarautz.

Finalizados los trabajos, se restituirá la circulación por el ramal ampliado de forma que los vehículos que tomen la salida de Zarautz podrán acceder a la rotonda de Asti o acceder directamente al polígono de Abendaño sin cruzar la trama urbana.