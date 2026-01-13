Reabre la cafetería de las piscinas municipales de Errenteria (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Errenteria ha anunciado la reapertura del bar-cafetería de las piscinas municipales de Fanderia. En esta nueva etapa, la gestión correrá a cargo de la empresa de hostelería Olimpo VI, S.L. que también se encarga, entre otros locales, el establecimiento Agustinak Kantina, ubicado en el edificio Agustinak Zentroa.

En un comunicado, el Consistorio de Errenteria ha manifestado que la nueva gestión "garantizará la atención continuada durante el horario de apertura de la instalación, con una oferta de hostelería enfocada en la promoción de una alimentación saludable, sostenible y accesible".

La carta incluirá pintxos, raciones, bocadillos y desayunos especiales, "siempre bajo una política de precios justa y asequible", han añadido fuentes municipales.

Este servicio de bar-cafetería está destinado no solo a las personas usuarias de la instalación deportiva, sino también a la población en general, ya que cuenta con entrada al público independiente.

Finalmente, desde el Ayuntamiento han indicado que con esta reapertura "se da respuesta a una demanda ciudadana y se recupera un servicio complementario dentro del equipamiento deportivo municipal".